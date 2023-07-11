Украину атакует жара из Сахары: синоптики предупредила о рекордной температуре

С 12 июня весь разогретый слой воздуха из Сахары начнет двигаться с юго-запада на территорию Европы, в том числе и в Украину.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-atakuet-zhara-iz-sahary-sinoptiki-predupredila-o-rekordnoy-temperature-10484806.html Ссылка скопирована

Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Украине к концу июля будет невыносимо жаркой. Как рассказала синоптик Анжелика Ганчук, скоро до нашей страны доберется жара из Сахары и возможны новые температурные рекорды.

По словам Ганчук, комфортная температура воздуха продержится в большинстве регионов Украины еще несколько дней, а потом столбики термометров поползут вверх.

"До 11 июля в Украине будет преобладать достаточно комфортный температурный режим: приблизительно +14 +20 градусов ночью, на юге - традиционно выше, до +24 градусов, а днем у нас будет наблюдаться температура +20 +28 градусов. Как правило, холоднее будет на западе и севере страны. До +28 градусов будет даже в центральных областях, юг и восток - до +34 градусов. На севере и на западе будет +20 +25 градусов", - сказала синоптик в интервью для NV.

видео дня

Жара их Сахары

Она отмечает, что уже сейчас наблюдается сильно разогревание территории над Сахарой, и к сожалению, с 12 числа весь этот разогретый слой воздуха начнет двигаться с юго-запада на территорию Европы, в том числе и в Украину.

"Для нас это будет означать новое повышение температуры для всей Украины. И возможно даже это будут снова какие-то рекордные температуры, так как значения там будут очень высокие. И далее, до конца месяца, мы будем в таком режиме: более теплые, жаркие дни будут меняться на кратковременные периоды с осадками, как происходит сейчас", - предупреждает Ганчук.

Она также добавила, что не исключен и другой вариант развития событий - жаркая воздушная масса смешается с холодным воздухом, который сейчас над Европой, и страшных рекордов не будет.

Карта погоды на месяц в Киеве / meteoprog.com

Погода на август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Август будет припекать и "радовать" своей жарой.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

Читайте также: