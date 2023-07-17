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После жары начнется потоп в Украине : синоптики заявили о резком изменении погоды

Мария Тупик
17 июля 2023, 18:23 обновлено 17 июля, 18:34
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Температура воздуха в Киеве ночью составит +19-21 °, а днем поднимется до 26-28 ° тепла.
погода, погода в Украине
Погода в Украине / goodfon.com

Погода в Украине резко ухудшится в ближайшие часы. Как сообщают синоптики, ряд областей накроют грозы и шквалы.

По данным Укргидрометцентра, ненастье, которое начнется во вторую половину 17 июля, продлится до 18 июля.

По прогнозам синоптиков, уже к концу этих суток, 17 июля, и ночью, утром и днем 18 июля непогода охватит ряд областей.

видео дня

До конца суток 17 июля и ночью 18 июля в западных и Житомирской областях, утром и днем 18 июля в Украине, кроме юго-востока, грозы.

"Днем 18 июля в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях при грозах местами шквалы 15-20 м/ с", - говорится в сообщении.

карта погоды
Карта погоды / Укргидрометцентр

Погода на 18 июля

В Украине температура воздуха ночью составит 16-21 тепла. Днем в большинстве областей столбики термометров покажут 29-34° выше нуля. Только в западных и северных областях будет свежее — до +23-28 °.

В Киеве и области 18 июля переменная облачность. Ночью без осадков. Впрочем, утром и днем – кратковременный дождь и даже гроза. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Температура воздуха в Киеве ночью составит +19-21 °, а днем поднимется до 26-28 ° тепла.

Погода на август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Август будет припекать и "радовать" своей жарой.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

Также стоит напомнить, что Украину атакует жара из Сахары. С 12 июня весь разогретый слой воздуха из Сахары начнет двигаться с юго-запада на территорию Европы, в том числе и в Украину.

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