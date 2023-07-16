Рекордная жара несется в Украину: синоптик объявил о новом опасном явлении в стране

Погода с 17 июля будет очень жаркой. В Украине ударит невероятная жарища.

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Погода в Украине на неделю / pixabay

Погода в Украине с 17 июля будет очень жаркой. Как прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич, в нашей стране прогнозируется период преимущественно жаркой погоды с дневными температурами около +30 °С, в центральных и южных регионах местами выше +33…+35 °С.

"На фоне жаркой погоды активизируются и грозовые процессы, которые будут сопровождаться выпадением ливней, а местами не исключены такие опасные явления, как град и шквалистые порывы ветра", - сообщил синоптик Кибальчич.

Погода на неделю с 17 по 23 июля

В понедельник, 17 июля, погода ожидается преимущественно малооблачной и без осадков. Однако, вечером малоподвижный холодный фронт станет причиной грозовых дождей в Полесье и на крайнем западе страны. Ветер северо-западной четверти, в западных областях переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+19 °С, днём +27…+32 °С; в южных и центральных областях ночью +17…+22 °С, днём +29…+34 °С.

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Во вторник, 18 июля, в западных и северных областях ожидаются грозовые дожди, днём осадки распространятся также на центральные регионы, Одесскую и Харьковские области. Местами возможен град и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер на Левобережье Украины юго-западный, 3 – 8 м/с, на Правобережье северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +17…+22 °С, у побережья морей до +24 °С; днём в западных областях +25…+30 °С, на остальной части страны +30…+35 °С, в Одесской области местами +36…+38 °С.

В среду, 19 июля, грозовые дожди пройдут ночью в восточных, центральных областях и в Приазовье, днём также на западе страны. В отдельных пунктах возможен град и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер западный / северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха понизится на 3 – 5 °С и будет колебаться ночью в пределах +13…+18 °С, днём +24…+29 °С; в южной половине и в Приазовье ночью +18…+23 °С, днём +28…+33 °С.

В четверг, 20 июля, дожди с грозами пройдут местами в западных областях, днём осадки возможны в центральных, местами северных и южных регионах. В отдельных районах вероятны сильные ливни и шквалистое усиление ветра до 15 – 20 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +15…+20 °С, днём +24…+29 °С, в южных областях и Крыму +30…+35 °С.

В пятницу, 21 июля, погодные условия будет определять малоградиентное поле пониженного давления. Ночью дожди возможны в западных и восточных областях, днём в Карпатском регионе и на Прикарпатье сильные ливни, град и шквалы, 17 – 22 м/с. Ветер преимущественно западной четверти, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +25…+30 °С; в южной части и Крыму ночью +18…+23 °С, днём +31…+36 °С.

Погода на выходные 22-23 июля

В субботу, 22 июля, ночью без существенных осадков, днём местами пройдут грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные ливни, град и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +15…+20 °С, днём +25…+30 °С; в южной половине ночью +19…+24 °С, днём +32…+37 °С.

В воскресенье, 23 июля, ночью небольшие дожди пройдут в восточной части Украины, днём и вечером в западных областях ожидаются ливни, местами град и шквалы, 17 – 22 м/с. В остальных областях Украины преимущественно без осадков. Ветер южный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+21 °С, днём +28…+33 °С, в южных областях +32…+37 °С.

Карта погоды / meteoprog.com

Погода на август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Август будет припекать и "радовать" своей жарой.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

Также стоит напомнить, что Украину атакует жара из Сахары. С 12 июня весь разогретый слой воздуха из Сахары начнет двигаться с юго-запада на территорию Европы, в том числе и в Украину.

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