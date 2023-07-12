Украину побьет градом: синоптики предупредили о новых ливнях

Синоптики предупреждают, что в Закарпатской и Ивано-Франковской областях возможны сильные осадки, поэтому есть угроза подтопления.

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Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни вновь испортится. Как сообщают синоптики, в Украине будет жарко, но местами влажно. Часть областей накроют дожди с грозами.

В Укргидрометцентре отмечают, что 13 июля на западе, а также в Винницкой и Житомирской областях ожидаются дожди. Местами возможны грозы, град и порывы ветра до 15-20 м/с.

Синоптики предупреждают, что в Закарпатской и Ивано-Франковской областях возможны сильные осадки, поэтому есть угроза подтопления.

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Столбики термометров ночью покажут +12 +17 градусов, а на юге до +20. Днем ожидается жара до +26 +31 градуса, в Одесской области - до +35.

В Киеве 13 июля переменная облачность, но дождей не ожидается. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах +15 +17 градусов, а днем до +30.

Карта погоды / meteoprog.com

Погода на август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Август будет припекать и "радовать" своей жарой.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

Также стоит напомнить, что Украину атакует жара из Сахары. С 12 июня весь разогретый слой воздуха из Сахары начнет двигаться с юго-запада на территорию Европы, в том числе и в Украину.

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