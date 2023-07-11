Несутся мощные ливни: синоптики рассказали, какие 2 региона Украины будет затапливать

Температура воздуха в Украине также будет низкой, как для середины лета.

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Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине 12 июля будет с грозами и дождями. Как прогнозируют синоптики, некоторые регионы будет заливать.

В Укргидрометцентре отмечают, что ночью в Приазовье и Крыму и днем в большинстве западных областей местами кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.

"Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15 градусов; на побережье морей до 19 градусов; днем 21-26 градусов, по крайней мере и юго-западу страны 25-30 градусов", — рассказали в Укргидрометцентре.

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В Киевской области прогнозируется переменная облачность. Осадков не предполагается.

Погода на 12 июля / Укргидрометцентр

"Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15 градусов, днем 21-26 градусов. В Киеве ночью 12-14 градусов, днем 23-25 градусов", — добавили в Укргидрометцентре.

Где пройдут дожди

Синоптик Игорь Кибальчич уточнил, что дожди пройдут в южных областях, днём также местами в восточной части Украины. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днём +22…+27 °С, на Севере Левобережья +18…+23 °С.

Карта погоды / meteoprog.com

Погода на август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Август будет припекать и "радовать" своей жарой.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

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