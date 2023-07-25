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В Украину ворвутся холод и ливни: какой будет погода в последнюю неделю июля

Алёна Воронина
25 июля 2023, 10:52 обновлено 25 июля, 10:54
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Понижение температуры в ближайшие дни накроет практически все области. Дожди грозят выпасть в один день.

Дождь, погода
Погода в Украине на этой неделе будет прохладной вплоть до выходных/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Погода в Украине в ближайшие дни не порадует теплом – в последнюю неделю июля вплоть до выходных будет царить прохладная погода с дождями. Но уже в выходные украинцев ждет потепление.

О том, какой будет погода на этой неделе, рассказала известный украинский синоптик Наталья Диденко. Она сообщила, что уже со среды, 26 июля, в Украине начнет холодать.

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При этом сначала снижение температуры надвинется на запад Украины, а в течение четверга-пятницы снижение температуры воздуха распространится в восточном направлении.

Также она описала погоду, которая ждет в ближайшие дни жителей Киева. Диденко отметила, что в столице Украины в четверг, 27 июля, возможны сильные дожди и ощутимое похолодание.

"Метеорологическая карусель будет крутить голову и манипулировать сосудами – профилактически отбивайтесь!", – написала синоптик.

Однако в Киеве к выходным погода улучшится, в субботу и воскресенье киевлян ждут достаточно теплый уровень температуры воздуха.

"29-30 июля, практически завершение месяца, подарит киевлянам комфортную синоптическую ситуацию – ясное голубое небо, белые кучевые облачка, приемлемую температуру воздуха +25+28 градусов. Все – на природу!.. Спешите использовать хорошую погоду для хороших дел, укрепления здоровья, укрепления крыши над головой в прямом и ментальном смыслах", – отметила Диденко.

Ранее Наталья Диденко рассказывала, что Август начнется с жары. В первые дни августа (1-2 числа) будет преобладать поле высокого давления, то есть преимущественно осадков не будет, а температуры будут высокими, свидетельствует прогноз погоды.

Также сообщалось, что в Украине затягивается мощная магнитная буря. Мощность затяжной магнитной бури будет достигать почти 7-ми баллов, что делает ее достаточно опасной. В целом она продлится целых 6 дней и только после этого пойдет на спад и станет безопасной для здоровья.

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