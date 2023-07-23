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Украину накрыла мощнейшая магнитная буря: обрушился почти 7-бальный шторм

Ангелина Подвысоцкая
23 июля 2023, 16:22 обновлено 23 июля, 16:22
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Очень сильная магнитная буря продлиться минимум три дня и лишь потом пойдет на спад.
солнце, магнитная буря
Украину накрыла сильная магнитная буря / фото: pixabay

Магнитная буря накрыла Украину. Её мощность достигнет почти 7-ми баллов, что делает эту бурю очень сильной. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря началась 23 июля. Её мощность достигает почти 5-ти баллов. Такая же буря ожидается и завтра, 24 июля.

Однако уже 25 июля магнитная буря вырастет сразу на 2 отметки и будет достигать почти 7-ми баллов. Лишь 26 июля шторм утихнет и опустится до 3 баллов.

видео дня
магнитная буря
Украину накрыла мощная магнитная буря / фото: meteoagent

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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