Украину накрыла мощнейшая магнитная буря: обрушился почти 7-бальный шторм

Магнитная буря накрыла Украину. Её мощность достигнет почти 7-ми баллов, что делает эту бурю очень сильной. Об этом сообщает meteoagent.
Магнитная буря началась 23 июля. Её мощность достигает почти 5-ти баллов. Такая же буря ожидается и завтра, 24 июля.
Однако уже 25 июля магнитная буря вырастет сразу на 2 отметки и будет достигать почти 7-ми баллов. Лишь 26 июля шторм утихнет и опустится до 3 баллов.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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