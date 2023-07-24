Штормить будет минимум 6 дней: в Украине затягивается мощная магнитная буря

Мощность затяжной магнитной бури будет достигать почти 7-ми баллов, что делает её достаточно опасной.

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Украину накрыла очень сильная магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: pexels

Магнитная буря в Украине очень сильно затягивается. В целом она продлится целых 6 дней и только после этого пойдет на спад и станет безопасной для здоровья. Об этом сообщает meteoagent.

Буря накрыла страну еще 23 июля, а её мощность достигала почти 5 баллов. Однако уже сегодня, 24 июля, сила магнитной бури увеличилась на 2 единицы - до почти 7-ми баллов, что делает её опасной для здоровья.

Ожидается, что 25 июля мощность шторма снизится до более 4-х баллов. Однако не стоит ожидать, что буря закончится, ведь 26 июля её сила вновь возрастет до почти 6-баллов. Лишь 27-28 июля буря утихнет до 4 баллов, а после этого её мощность упадет.

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29-30 июля магнитная буря будет на уровне 3 баллов, что делает её безопасной для жизни.

Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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