Штормить будет минимум 6 дней: в Украине затягивается мощная магнитная буря

Магнитная буря в Украине очень сильно затягивается. В целом она продлится целых 6 дней и только после этого пойдет на спад и станет безопасной для здоровья. Об этом сообщает meteoagent.
Буря накрыла страну еще 23 июля, а её мощность достигала почти 5 баллов. Однако уже сегодня, 24 июля, сила магнитной бури увеличилась на 2 единицы - до почти 7-ми баллов, что делает её опасной для здоровья.
Ожидается, что 25 июля мощность шторма снизится до более 4-х баллов. Однако не стоит ожидать, что буря закончится, ведь 26 июля её сила вновь возрастет до почти 6-баллов. Лишь 27-28 июля буря утихнет до 4 баллов, а после этого её мощность упадет.
29-30 июля магнитная буря будет на уровне 3 баллов, что делает её безопасной для жизни.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
Больше новостей о погоде: