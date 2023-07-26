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Трусить будет еще 4 дня: почти 6-бальная магнитная буря не отступает

Ангелина Подвысоцкая
26 июля 2023, 18:39 обновлено 26 июля, 18:39
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Магнитная буря в Украине затягивается, а её мощность не становится более слабой.
солнце, магнитная буря
Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: pixabay

Магнитная буря в Украине затягивается еще сильнее и становится более мощной. Еще минимум 4 дня будет бушевать почти 6-бпльный шторм. Об этом сообщает meteoagent.

Буря накрыла страну еще 23 июля, а её мощность достигала почти 5 баллов. Однако уже 24 июля сила магнитной бури увеличилась на 2 единицы - до почти 7-ми баллов, что сделало её опасной для здоровья.

Начиная с 25 июля магнитная буря стала слабее на одну единицу и достигала почти 6-бальной мощности. Сегодня, 26 июля, её сила не ослабла. Магнитная буря пока не прекращается.

видео дня

Штормить будет минимум до 29 июля включительно. Мощность магнитной бури будет достигать почти шести баллов. Лишь 30 июля она опустится до почти 4-х баллов и начнет утихать.

магнитная буря
Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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