Трусить будет еще 4 дня: почти 6-бальная магнитная буря не отступает

Магнитная буря в Украине затягивается, а её мощность не становится более слабой.

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Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: pixabay

Магнитная буря в Украине затягивается еще сильнее и становится более мощной. Еще минимум 4 дня будет бушевать почти 6-бпльный шторм. Об этом сообщает meteoagent.

Буря накрыла страну еще 23 июля, а её мощность достигала почти 5 баллов. Однако уже 24 июля сила магнитной бури увеличилась на 2 единицы - до почти 7-ми баллов, что сделало её опасной для здоровья.

Начиная с 25 июля магнитная буря стала слабее на одну единицу и достигала почти 6-бальной мощности. Сегодня, 26 июля, её сила не ослабла. Магнитная буря пока не прекращается.

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Штормить будет минимум до 29 июля включительно. Мощность магнитной бури будет достигать почти шести баллов. Лишь 30 июля она опустится до почти 4-х баллов и начнет утихать.

Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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