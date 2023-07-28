Град и шквалы накроют часть Украины: где погода принесет 'сюрпризы'

В части областей выходные будут теплыми, но в некоторых регионах не обойдется без сильных дождей и даже грозы.

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Погода в Украине в выходные/ pixabay

Погода в Украине в выходные 29-30 июля порадует теплом лишь часть регионов, а в некоторых областях ожидаются мощные грозы и шквалы.

К дождливой погоде следует быть готовыми жителям западных, восточных и местами северных областей. Прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.

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Погода 29-30 июля в западных областях Украины

В субботу, 29 июля, ночью на западе Украины не будет существенных осадков, но днем стоит быть готовыми к кратковременным дождям и грозе. Также в этот день местами град и шквалы 15-20 м/с накроют Карпаты и Прикарпатье. Ветер в субботу будет западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 °С, днем от +23 до +28 °С. В Карпатах ночью около +8 °С, днем от +17 до +22 °С.

В воскресенье, 30 июля, в западных областях ночью местами пройдет небольшой дождь с грозой, а днем будут кратковременные дожди и грозы. В некоторых местах возможны град и шквалы, 17-22 м/с. Ветер ночью в воскресенье будет южный, днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха составит ночью от +12 до +17 °С, днем от +23 до +28 °С.

Погода на выходные в северных областях

В субботу в северных областях будет без осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха составит ночью от +12 до +17 °С, днем от +23 до +28 °С.

В воскресенье в северных областях осадков не ожидается, только во второй половине дня и вечером в Киевской области пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха составит ночью от +11 до +16 °С, днем от +24 до +29 °С.

Погода в выходные в центральных областях Украины

В субботу в центральных областях осадков не ожидается, только ночью в Днепропетровской области пройдет дождь. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах +12...+17 °С, днем +25...+30 °С.

В воскресенье в этой части страны не ожидается существенных осадков, только вечером в Черкасской области будет дождь с грозой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха составит ночью от +14 до +19 °С, днем от +26 до +31 °С.

Погода 29-30 июля в южной части Украины

В южных областях нашего государства и во временно оккупированном Крыму в субботу, 29 июля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха составит ночью от +16 до +21°С, днем от +28 до +33 °С.

В воскресенье, 30 июля, осадков на юге Украины не предвидится. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах от +17 до +22 °С, днем от +29 до +34 °С.

Погода на востоке Украины в выходные

В субботу восточные области нашего государства накроют дожди. На Харьковщине ночью местами осадки будут достаточно значительными. В отдельных районах будут грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13. ..+18°С, днем +21...+26 °С.

В воскресенье на востоке Украины будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 °С, днем от +25 до +30 °С.

Ранее сообщалось, что в Украине будет бушевать непогода. Сильный ветер и мощные грозы накроют часть государства. Синоптики предупреждают о том, что из-за непогоды в Украине объявили І уровень опасности.

Также сообщалось, что Украину в августе накроет неприятность и будет настоящий холод. Погода в Украине в августе не будет жаркой. Как сообщают синоптики, средняя месячная температура ожидается всего 20-25 градусов тепла.

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