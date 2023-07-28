В Украину ворвется жара, но грозы не отступают: какие регионы будет "заливать"

Во многих областях будут сильные дожди с грозами. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 29 июля / фото: pexels

Погода в Украине 29 июля станет теплее. Однако во многих регионах грозовые дожди не закончатся. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром в западных и Сумской областях будет сильный дождь с грозой. На территории западных и некоторых северных областей грозовой дождь ожидается днем. На остальных территориях осадков не прогнозируют.

Погода на 29 июля

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в восточных областях. Местами они могут достигать 15-20 м/с.

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29 июля температура воздуха в Украине будет теплее.

"Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°, в Одесской области до 30°; на высокогорье Карпат ночью 9-11°, днем 16-18°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 29 июля / фото: Укргидрометцентр

Погода 29 июля в Киеве

29 июля в Киеве будет переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Лишь местами в Киевской области днем возможны кратковременные дожди и гроза.

В этот день ветер будет 5-10 м/с.

"Температура ночью 12-17°, днем 21-26°; по Киеву ночью 14-16°, днем 23-25°", - говорится в сообщении.

Погода на август в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом 2023. Оказалось, что август в столице будет самым холодным из трех летних месяцев. Максимальная температура воздуха днем составит +28 градусов, а минимальная температура в столице ночью - 13 градусов. Самым теплым днем августа станет 21 число, а самым холодным – 14 августа.

Позже синоптики рассказали, какой будет погода в последний месяц лета. В первые дни августа (1-2 числа) будет преобладать поле высокого давления. Осадков в этот период не ожидается, начнется настоящая жара.

В Укргидрометцентре сообщили, что в августе будет настоящая холодина, не следует ожидать жаркой погоды. Средние месячная температура ожидается всего 20-25 градусов тепла.

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