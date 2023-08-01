Украину накроет сразу 3 шторма: календарь магнитных бурь на август

Магнитные бури в августе накроют Украину. Они время от времени будут бушевать. Об этом сообщает Meteoagent.
В этом месяце будут как слабые активности, так и средние, и даже сильные. В августе ожидаются сразу 3 магнитные бури. Две из них будут очень сильными.
Календарь магнитных бурь в августе 2023
Ожидается, что первая магнитная буря в июле начнется уже в четверг - 3 августа. В этот день ожидается средняя 3-бальная магнитная буря. Она продлится минимум до 4 августа. В этот день ее мощность будет достигать также 3 балла.
Вторая магнитная буря накроет Украину 12 августа. Она будет очень сильной - 4 балла. Буря продлится до 13 августа и также будет 4-бальной.
Уже 20 августа Украину накроет новая магнитная буря - 4-бальная. На следующий день, 21 августа, ее мощность уменьшится до 3 баллов.
Погода на август в Украине
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом 2023. Оказалось, что август в столице будет самым холодным из трех летних месяцев. Максимальная температура воздуха днем составит +28 градусов, а минимальная температура в столице ночью - 13 градусов. Самым теплым днем августа станет 21 число, а самым холодным – 14 августа.
Позже синоптики рассказали, какой будет погода в последний месяц лета. В первые дни августа (1-2 числа) будет преобладать поле высокого давления. Осадков в этот период не ожидается, начнется настоящая жара.
В Укргидрометцентре сообщили, что в августе будет настоящая холодина, не следует ожидать жаркой погоды. Средние месячная температура ожидается всего 20-25 градусов тепла.
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