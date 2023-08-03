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Трусить будет сильно: Украину накрыла мощная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
3 августа 2023, 21:06 обновлено 3 августа, 21:09
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Мощность магнитной бури, которая обрушилась на Украину, будет достигать почти 6-ти баллов.
солнце, магнитная буря, погода
Украину накрыла мощная магнитная буря / фото: pexels

Мощнейшая магнитная буря накрывает Украину. Её мощность будет достигать почти 6 баллов. Об этом сообщает meteoagent.

Еще вчера, 2 августа, мощность магнитной бури была всего 3 балла, а уже 3 августа составляет почти 5 баллов. На следующий день магнитный шторм усилится и его мощность повысится минимум на 1 единицу и будет достигать почти 6 баллов.

5 августа буря не усилится, ее показатели будут такими же, что и 4 августа. По данным экспертов, лишь 6 августа силы магнитной бури будет уменьшаться и упадет до 3 баллов.

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магнитная буря
Украину накрыла мощная магнитная буря / фото: meteoagent

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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