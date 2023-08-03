Трусить будет сильно: Украину накрыла мощная магнитная буря

Мощнейшая магнитная буря накрывает Украину. Её мощность будет достигать почти 6 баллов. Об этом сообщает meteoagent.
Еще вчера, 2 августа, мощность магнитной бури была всего 3 балла, а уже 3 августа составляет почти 5 баллов. На следующий день магнитный шторм усилится и его мощность повысится минимум на 1 единицу и будет достигать почти 6 баллов.
5 августа буря не усилится, ее показатели будут такими же, что и 4 августа. По данным экспертов, лишь 6 августа силы магнитной бури будет уменьшаться и упадет до 3 баллов.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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