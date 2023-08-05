Украину накроет "египетская жара": чего ждать от погоды на выходных и когда похолодание

На выходных в стране будет преобладать сухая солнечная погода, лишь в западных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди, говорит прогноз погоды.

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Украину накроет аномальная жара - прогноз погоды на выходные / Фото: pixabay.com

В субботу, 5 августа, Украину накроет аномальная жара, которая будет сопровождаться сильным ветром. Столбики термометров поднимутся до +37 градусов по Цельсию. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, на протяжении всех выходных в стране будет преобладать сухая солнечная погода, лишь в западных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди.

"В западных областях, а в воскресенье по всей Украине предполагается сильный ветер. Погода будет, как в Египте – жара, палящее солнце и сильный ветер", - написала синоптик.

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6 августа в большинстве областей Украины столбики термометров покажут +33…+38 градусов, на юге и востоке, вероятно, местами до +38…+40. В западных областях будет немного прохладнее - термометры покажут температуру в +24… +29 градусов.

Ослабление жары ожидается в понедельник-вторник, но на востоке страны она еще задержится.

Погода в Киеве

В столице Украины 5 августа также будет очень жарко - ожидается +35 градусов. Без осадков.

"6 августа столбики термометров поднимутся до +37 градусов, также по египетскому образцу - жарко, солнечно и ветрено", - прогнозирует синоптик.

В ночные часы в Киеве ожидается +22… +24 градуса.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Как сообщал главред, по данным Укргидрометцентра, 5 августа местами ожидаются кратковременные дожди. Погода будет переменчивая, возможны грозы.

"В большинстве западных областей температура ночью 14-19°, днем 28-33°. На остальной территории малооблачная, сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-23°, днем 31-36°. Ветер в Украине восточный, юго-восточный, 7-12 м/с", - говорится в сообщении.

Погода на август в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом 2023. Сообщалось, что самым теплым днем августа станет 21 число, а самым холодным – 14 августа.

Позже синоптики рассказали, какой будет погода в последний месяц лета. В первые дни августа (1-2 числа) будет преобладать поле высокого давления. Осадков в этот период не ожидается, начнется настоящая жара.

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