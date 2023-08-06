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Будут лить дожди, накроет похолодание: погода в Украине подготовила новые "сюрпризы"

Алёна Воронина
6 августа 2023, 13:32 обновлено 6 августа, 13:36
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После тотальной жары, которую украинцы вынуждены были терпеть несколько дней, придут прохлада и осадки. Но в некоторых областях температура останется высокой.

Погода, радуга, природа
Погода в Украине принесет похолодание/ Unsplash

Погода в Украине станет прохладнее после летней жары, которая держалась на протяжении последнего времени. Похолодание в нашем государстве начнется уже с понедельника, 7 августа.

Однако похолодает не сразу и не везде – в некоторых областях высокие температуры еще не собираются сдавать свои позиции. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

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Согласно прогнозу синоптика, в западных областях ожидается +18+23 градуса.

В северных областях также станет немного прохладнее, но не существенно. Так, на Житомирщине будет температура воздуха +25 градусов, на Киевщине и Черниговщине +27 градусов. На Сумщине еще какое-то время побудет жарко – там будет держаться +31 градус.

В центральных областях будет держаться такая температура: в Винницкой области +27, в Кропивницком с районами +28, в Черкасской области +27+29. А вот на Полтавщине и Днепропетровщине еще будет жара, до +30+35 градусов.

В южной части: в Одесской, Николаевской областях, в Крыму +29+31 градус, на Херсонщине и Запорожье еще будет печь +32+ 37 градусов.

Синоптик добавила, что на востоке Украины в дальнейшем не очень сильная жара будет держаться еще несколько дней, но потом и там станет прохладнее.

"Дожди с грозами принесет в понедельник холодный атмосферный фронт, связанный с Балтийским циклоном Zacharias, в западные и северные области Украины, местами в центральные и вечером на Харьковщину. Из-за очень значительных температурных контрастов – перед фронтом +37, за фронтом +18 градусов – при прохождении фронта вероятны ливни, шквалы и град", – предупредила синоптик.

Погода в Киеве 7 августа

Синоптик прогнозирует, что в Киеве в понедельник жара прекратится. Температура воздуха составит +27+28 градусов. При этом она предупредила, что ожидается сильный ветер.

Атмосферный фронт 7 августа повлечет снижение температуры воздуха и снижение атмосферного давления в столице Украины, а также приведет к дождю, грозе, а местами к сильным ливням и шквальному усилению ветра.

"Резкая смена погоды может повлиять на самочувствие – не волнуйтесь, просто держите неподалеку что-то от давления, головы, утром вблизи офиса внимательнее выберите место парковки автомобиля, не под старым тополем желательно или билбордом", – отметила Диденко.

Раньше синоптик назвала самый жаркий период конца лета. Август, как ожидается, может стать самым жарким месяцем года. К самым высоким температурам стоит быть готовыми в период до 10 августа.

Напомним, Украину накрыла сильнейшая магнитная буря. На страну обрушился сразу почти 8-бальный солнечный шторм. Магнитная буря в Украине затягивается. Она продлится еще минимум 3 дня.

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