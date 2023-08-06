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Украину раскалит до +38: где будет жарче всего

Сергей Кущ
6 августа 2023, 09:02 обновлено 6 августа, 09:02
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Жаркая погода будет почти по всей территории нашей страны, только на западе ожидаются дожди и грозы.
Погода в Украине 6 августа
Погода в Украине 6 августа / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Погода в Украине 6 августа будет жаркой. В некоторых областях температура воздуха подымиться до 38 градусов выше ноля.

Жаркая погода будет почти по всей территории нашей страны, только на западе ожидаются дожди и грозы, пишет УНИАН.

В течение 6 августа в западных регионах ожидаются дожди с грозами, а температура в Закарпатской и Львовской областях снизится до +27°...+29°, на остальной территории будет +30°...+33°.

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На севере Украины будет ясно и безоблачно, а температура поднимется до +33°...+35°.

Самая жаркая погода сегодня ожидается на востоке Украины, где столбики термометров покажут не менее +35°...+38°.

Центральные регионы "прожарит" до +37°, а на юге Украины также ожидается неистовая жара до +34°...+37°, лишь в Одесской области вероятно снижение температуры до +28°. Дождей в этих областях не ожидается.

Погода в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом 2023. Оказалось, что август в столице будет самым холодным из трех летних месяцев. Максимальная температура воздуха днем составит +28 градусов, а минимальная температура в столице ночью - 13 градусов. Самым теплым днем августа станет 21 число, а самым холодным – 14 августа.

Позже синоптики рассказали, какой будет погода в последний месяц лета. В первые дни августа (1-2 числа) будет преобладать поле высокого давления. Осадков в этот период не ожидается, начнется настоящая жара.

В Укргидрометцентре сообщили, что в августе будет настоящая холодина, не следует ожидать жаркой погоды. Средние месячная температура ожидается всего 20-25 градусов тепла.

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