Трусить будет новая мощнейшая буря: Украину накроет 8-бальный магнитный шторм

Мощнейшая магнитная буря накрыла Украину и пока совсем не заканчивается. Солнечный шторм серьезно затягивается. Об этом сообщает meteoagent.
Еще вчера, 5 августа, мощность магнитной бури была почти 8 баллов, а сегодня, 6 августа, она резко упала практически до минимума.
Однако выдыхать еще рано, ведь уже 7 августа Украину накрывает новая мощная магнитная буря. Ожидается, что ее мощность будет на уровне почти 6 баллов, а 8 августа резко вырастет на 2 единицы - до почти 8 баллов. Лишь после этого можно предположить, что буря пойдет на спад.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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