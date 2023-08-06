Трусить будет новая мощнейшая буря: Украину накроет 8-бальный магнитный шторм

В Украине только закончилась одна магнитная буря, после которой сразу начнется вторая.

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Украину накрыла мощнейшая магнитная буря / фото: pexels

Мощнейшая магнитная буря накрыла Украину и пока совсем не заканчивается. Солнечный шторм серьезно затягивается. Об этом сообщает meteoagent.

Еще вчера, 5 августа, мощность магнитной бури была почти 8 баллов, а сегодня, 6 августа, она резко упала практически до минимума.

Однако выдыхать еще рано, ведь уже 7 августа Украину накрывает новая мощная магнитная буря. Ожидается, что ее мощность будет на уровне почти 6 баллов, а 8 августа резко вырастет на 2 единицы - до почти 8 баллов. Лишь после этого можно предположить, что буря пойдет на спад.

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магнитная буря / фото: meteoagent

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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