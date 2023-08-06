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Украину накроет настоящий шторм: какие регионы будут заливать грозовые дожди

Ангелина Подвысоцкая
6 августа 2023, 19:13 обновлено 6 августа, 19:13
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Украину накроют сильные дожди с грозами. На юге и востоке будет без осадков.
погода
Прогноз погоды в Украине 7 августа / фото: pexels

Погода в Украине 7 августа внезапно изменится. В Украину придет похолодание, а во многих регионах ударят грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 7 августа. В западных, центральных и северных областях прогнозируют грозы. Там объявлен І уровень опасности.

погода 7 августа
Прогноз погоды в Украине 7 августа / фото: ventusky

Погода на 6 августа

По данным Укргидрометцентра сухая и жаркая температура будет держаться только в южных и восточных областях, а также в Крыму. Там температура воздуха повысится до 28-33 градусов тепла, а на востоке - до +38.

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"На остальной территории характер погоды изменится: кратковременные дожди с грозами, в западных областях местами значительные дожди; температура ночью 19-24°, днем 21-26°, в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 12-17°, днем 18-23°. Ветер в Украине юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с", - говорится в сообщении.

погода 7 августа
Прогноз погоды в Украине 7 августа / фото: meteoprog
погода 7 августа
Прогноз погоды в Украине 7 августа / фото: meteoprog

Погода 7 августа в Киеве

В Киевской области 7 августа будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Скорость ветра будет 7-12 м/с.

"Температура ночью 19-24°, снижение дневной температуры до 21-26°; по Киеву ночью 21-23°, днем 23-25°", - говорится в сообщении.

Погода на август в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом 2023. Оказалось, что август в столице будет самым холодным из трех летних месяцев. Максимальная температура воздуха днем составит +28 градусов, а минимальная температура в столице ночью - 13 градусов. Самым теплым днем августа станет 21 число, а самым холодным – 14 августа.

Позже синоптики рассказали, какой будет погода в последний месяц лета. В первые дни августа (1-2 числа) будет преобладать поле высокого давления. Осадков в этот период не ожидается, начнется настоящая жара.

В Укргидрометцентре сообщили, что в августе будет настоящая холодина, не следует ожидать жаркой погоды. Средние месячная температура ожидается всего 20-25 градусов тепла.

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