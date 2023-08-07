Штормить будет минимум 3 дня: 8-бальная магнитная буря в Украине затягивается

Новая очень сильная магнитная буря накрыла Украину сразу после того, как закончилась предыдущая.

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Украину накрыла сильная магнитная буря / фото: pexels

Мощнейшая магнитная буря накрыла Украину сразу после того, как закончилась первая буря. На страну обрушился почти 8-бальный шторм. Об этом сообщает meteoagent.

Еще вчера, 6 августа, магнитная буря опустилась практически до минимума. Однако уже сегодня, 7 августа, вновь начала набирать силу. Украину накрыла новая магнитная буря. Её мощность составляет почти 6 баллов.

Уже 8 августа мощность бури вырастет сразу на 2 единицы и будет достигать почти 8 баллов. Ожидается, что 9 августа сила бури упадет до 4 баллов, после чего снизится до минимума.

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Украину накрыла сильная магнитная буря / фото: meteoagent

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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