Штормить будет минимум 3 дня: 8-бальная магнитная буря в Украине затягивается

Мощнейшая магнитная буря накрыла Украину сразу после того, как закончилась первая буря. На страну обрушился почти 8-бальный шторм. Об этом сообщает meteoagent.
Еще вчера, 6 августа, магнитная буря опустилась практически до минимума. Однако уже сегодня, 7 августа, вновь начала набирать силу. Украину накрыла новая магнитная буря. Её мощность составляет почти 6 баллов.
Уже 8 августа мощность бури вырастет сразу на 2 единицы и будет достигать почти 8 баллов. Ожидается, что 9 августа сила бури упадет до 4 баллов, после чего снизится до минимума.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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