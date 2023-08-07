Ворвется настоящая холодрыга: в Украине похолодает до +18

В некоторых областях Украины будут сильные дожди с грозой. Жарче всего будет на востоке страны.

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Прогноз погоды в Украине 8 августа / фото: pexels

Погода в Украине 8 августа внезапно станет прохладной. Однако в некоторых областях сохранятся жаркие температуры воздуха. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Харьковской, Донецкой областях и Крыму будет настолько жарко, что синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды в Украине 8 августа / фото: meteoprog

Погода на 8 августа

8 августа в Украине будет переменная облачность. В западных, большинстве центральных областях, а также в Житомирской и Одесской областях будет кратковременный дождь. Синоптики предупреждают о том, что в этот день возможны грозы. На территории других регионов осадки не ожидают.

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"Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°, в западных областях 17-22°; на юго-востоке и востоке страны ночью 18-23°, днем 27-32°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине 8 августа / фото: ventusky

Температура опустится до +18

По данным meteoprog, 8 августа температура в Украине опустится до 18 градусов тепла. Холоднее всего в этот день будет на территории Львовской области. В то же время солнце раскалит Луганскую и Донецкую области вплоть до 35 градусов тепла, что делает их самыми горячими регионами.

Прогноз погоды в Украине 8 августа / фото: meteoprog

Погода 8 августа в Киеве

В Киевской области и столице 8 августа осадков не прогнозируют, будет переменная облачность. Скорость ветра будет достигать 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 12-17°, днем 21-26°; в Киеве ночью 13-15°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода на август в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом 2023. Оказалось, что август в столице будет самым холодным из трех летних месяцев. Максимальная температура воздуха днем составит +28 градусов, а минимальная температура в столице ночью - 13 градусов. Самым теплым днем августа станет 21 число, а самым холодным – 14 августа.

Позже синоптики рассказали, какой будет погода в последний месяц лета. В первые дни августа (1-2 числа) будет преобладать поле высокого давления. Осадков в этот период не ожидается, начнется настоящая жара.

В Укргидрометцентре сообщили, что в августе будет настоящая холодина, не следует ожидать жаркой погоды. Средние месячная температура ожидается всего 20-25 градусов тепла.

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