Врежет почти 6-бальный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Украину накрыла новая магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 6 баллов. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику, магнитная буря накрыла Украину еще 16 августа. Тогда ее мощность была на уровне почти 6-ти баллов. 17-19 августа включительно сила шторма спустилась до отметки 4 баллов. Однако уже завтра, 20 августа, магнитная буря опять станет более мощной - почти 6 баллов.
Предположительно, 21 августа буря утихнет до 3 баллов, но уже 22 августа ударит по Украине с новой силой - почти 6 баллов. Лишь после этого эксперты прогнозируют спад мощности шторма.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 4 вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С5,84. Специалисты считают, что 20 августа могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 20%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 36 солнечных пятен.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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