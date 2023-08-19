Врежет почти 6-бальный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Сильная магнитная буря в Украине продержится несколько дней.

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Магнитная буря накрыла Украину / фото: pixabay

Украину накрыла новая магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 6 баллов. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику, магнитная буря накрыла Украину еще 16 августа. Тогда ее мощность была на уровне почти 6-ти баллов. 17-19 августа включительно сила шторма спустилась до отметки 4 баллов. Однако уже завтра, 20 августа, магнитная буря опять станет более мощной - почти 6 баллов.

Предположительно, 21 августа буря утихнет до 3 баллов, но уже 22 августа ударит по Украине с новой силой - почти 6 баллов. Лишь после этого эксперты прогнозируют спад мощности шторма.

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Магнитная буря накрыла Украину / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 4 вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С5,84. Специалисты считают, что 20 августа могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 20%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 36 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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