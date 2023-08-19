Ударит почти +40: в Украину врывается нереальная духота

Жарче всего 20 августа будет на территории южных, центральных и восточных областей.

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Прогноз погоды в Украине 20 августа / фото: pexels

Погода в Украине 20 августа будет очень жаркой. Температура воздуха в некоторых областях повысится до 35 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Жарче всего в этот день будет на территории южных, центральных и восточных областей.

Погода на 20 августа

В Украине 20 августа будет небольшая облачность. На территории страны осадков не прогнозируют. В то же время синоптики предупреждают, что кратковременные дожди могут быть в некоторых областях. Там возможны и грозы.

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В этот день ветер будет сменных направлений. Его скорость будет достигать 3-8 м/с.

"Температура ночью 17-22°; днем 30-35°, в Карпатах 24-29°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине 20 августа / фото: meteoprog

Температура взлетит до +39

По данным meteoprog, 20 августа температура в Украине повысится до почти 40 градусов тепла. Жарче всего будет на территории Херсонской и Николаевской областей. Там температура воздуха повысится до 39 градусов тепла. Всего на 1 градус ниже температура будет в Запорожской и Днепропетровской областях.

Холоднее всего в этот день в Ивано-Франковской области. Там температура воздуха будет 18-30 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 20 августа / фото: meteoprog

Погода 20 августа в Киеве

Погода в Киеве 20 августа будет без осадков. В этот день синоптики прогнозируют небольшую облачность. Ожидается, что ветер в этот день в Киеве будет юго-восточным. Его скорость будет достигать 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 17-22°, днем 30-35°; в Киеве ночью около 20°, днем 30-32°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 20 августа / фото: ventusky

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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