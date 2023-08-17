Погода начинает меняться: температура воздуха опустится до +16

В Украину врывается похолодание. Холоднее всего будет в нескольких областях.

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Прогноз погоды в Украине на 18 августа / фото: pexels

Погода в Украине 18 августа будет теплой. Температура воздуха в некоторых областях повысится до 35 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории западных областей (кроме Закарпатья), в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях и в Крыму будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды в Украине на 18 августа / фото: ventusky

Погода на 18 августа

В Украине 18 августа будет небольшая облачность. Только в Карпатском регионе будут кратковременные дожди. Синоптики предупреждают о том, что местами могут быть грозы.

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На других территориях осадков не будет. Ветер в этот день будет северо-восточный, восточный. Его скорость будет достигать 3-8 м/с.

"Температура ночью 15-20°; днем 28-33°, в южной части до 35°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 18 августа / фото: meteoprog

Температура опустится до +16

По данным meteoprog, 18 августа температура в Украине опустится до 16 градусов тепла. Холоднее всего будет на территории Ровенской, Винницкой, Житомирской и Черниговской областей.

Жарче всего будет на территории Николаевской области. Там температура воздуха повысится до 34 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 18 августа / фото: meteoprog

Погода 18 августа в Киеве

В Киеве 18 августа будет небольшая облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-восточным, восточным со скоростью 3-8 м/с. 18-20 августа в регионе будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Температура по области ночью 15-20°, днем 28-33°; в Киеве ночью 17-19°, днем 30-32°", - сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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