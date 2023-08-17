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Аномально высокие температуры: синоптик сказала, какой будет погода осенью 2023

Алёна Воронина
17 августа 2023, 13:08 обновлено 17 августа, 13:19
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Даже в октябре и ноябре средняя температура будет выше нормы. Похолодание принесет туманы, морось и заморозки.

Природа, осень, погода
Погода в Украине на осень 2023 – будут аномально высокие температуры/ Unsplash

Погода в Украине осенью 2023 года будет теплее, чем было в этот период времени в последние десятилетия. В целом осенние месяцы будут теплыми и будут отмечаться меньшим количеством осадков.

Таким прогнозом погоды на осень 2023 года поделилась синоптик Вера Балабух из Украинского гидрометеорологического института, пишет Gazeta.ua. Она отмечает, что этот прогноз был составлен по расчетам прогностических центров США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Европейского центра среднесрочных прогнозов.

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По словам синоптика, в сентябре будет происходить постепенный переход от летних к осенним процессам. Согласно прогнозу, в первой половине месяца на значительной территории Украины еще может сохраняться летняя погода.

Какой будет погода в Украине в сентябре 2023

Балабух отмечает, что в целом сентябрь в Украине в этом году вероятно будет теплым и засушливым.

Средняя за сезон температура воздуха может быть на один градус Цельсия выше, если сравнивать с последними десятилетиями. Такие аномально высокие температуры будут наблюдаться не ежедневно. Больше всего они будут преобладать в западных областях нашей страны.

Существенное похолодание придет тогда, когда произойдет устойчивое снижение средней за сутки температуры воздуха ниже 15 градусов Цельсия.

Погода в Киеве на сентябрь 2023
Погода в Киеве на сентябрь 2023 года (прогноз погоды ориентировочный, он рассчитан на основе исторических данных за 70 лет)/ meteoprog.com

Какой будет погода в Украине в октябре и ноябре 2023

Средняя за месяц температура воздуха в эти месяцы также будет на 1 градус Цельсия выше нормы. Температура воздуха будет снижаться постепенно, ночи будут становиться холоднее.

"Будет расти количество заливов арктического воздуха. Соответственно, следует ожидать туманы, пасмурные дни, морось и заморозки. Возможно образование гололеда и даже снегопадов, прежде всего в Карпатском регионе. Поэтому погода в течение второй половины осени может быть неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс. При этом температура воздуха может быть выше климатической нормы", – рассказала синоптик.

Погода в Киеве на октябрь 2023
Погода в Киеве на октябрь 2023 года (прогноз погоды ориентировочный, он рассчитан на основе исторических данных за 70 лет)/ meteoprog.com
Погода в Киеве на ноябрь 2023
Погода в Киеве на ноябрь 2023 года (прогноз погоды ориентировочный, он рассчитан на основе исторических данных за 70 лет)/ meteoprog.com

Погода в Украине

Ранее синоптики рассказывали, что погода в Украине будет адской ко Дню Независимости. Лишь несколько областей Украины в ближайшие дни накроют дожди и грозы, в других регионах будет сухо и жарко, температура воздуха будет около +30.

Также сообщалось, что Украину накрыла новая магнитная буря. Это произошло практически сразу после того, как закончился предыдущий геомагнитный шторм. Мощность новой магнитной бури будет достигать почти 5 баллов.

Погода в Украине на осень-2023

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью 2023 год. Теплая погода еще будет сохраняться в сентябре, однако уже в октябре будет существенное похолодание. В этот осенний период, который уже приближается, стоит быть готовыми к ранним заморозкам.

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Аномально высокие температуры: синоптик сказала, какой будет погода осенью 2023

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