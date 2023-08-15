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Погода в Украине будет адской ко Дню Независимости: когда ждать прохлады и дождей

Алёна Воронина
15 августа 2023, 15:07 обновлено 15 августа, 15:10
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Лишь несколько областей Украины в ближайшие дни накроют дожди и грозы, в других регионах будет сухо и жарко, температура воздуха будет около +30.

Природа, солнце, подсолнухи
Погода в Украине будет адской ко Дню Независимости/ ua.depositphotos.com

Погода в Украине будет сухой и жаркой еще по крайней мере до Дня Независимости 24 августа. К тому времени на большей части территории нашего государства не стоит ждать осадков – дожди в ближайшие несколько дней выпадут только в западных областях. Об этом рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет "Новое время".

Синоптик отмечает, что такую стабильно жаркую погоду обуславливает антициклон, центр которого расположен к северо-востоку от территории Украины. Этот антициклон достаточно обширен, поэтому он влияет практически на все регионы нашего государства.

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Его влияние немного меньше только в западных областях, поэтому на Закарпатье и Прикарпатье днем 16 августа и в течение суток 17 августа могут быть кратковременные дожди, отдельные грозы. 18 августа кратковременные дожди распространятся на большее количество западных областей. В большинстве районов погода будет оставаться сухой и жаркой.

"Температурные показатели при таких условиях практически в течение всей недели будут в пределах +26...+33 градуса в дневные часы, а в ночные +14...+20. Это по всей территории Украины. Что-то выделить довольно трудно, разве что ночью в южных областях традиционно несколько выше температура – на побережье до +23 даже могут быть значения в темное время суток. А днем +26...+33 практически везде. +33 как раз преимущественно на юге Украины, по востоку, частично по центральным областям. А так в целом около +30 фактически по всем областям будем иметь", – отметила Птуха.

Она добавила, что такая сухая жаркая погода будет сохраняться примерно до Дня Независимости 24 августа. При этом всё это время ветер будет довольно слабым.

Относительной прохлады стоит ожидать примерно после Дня независимости, говорит синоптик.

"Конечно, антициклон не может вечно удерживать свои позиции. Он достаточно мощный, но всё равно атмосфера подвижная, и что-то будет меняться. И как раз где-то после Дня Независимости, скорее всего, ожидаем изменения синоптической ситуации. Немножечко там уже может быть больше осадков, возможно, прохождение отдельных атмосферных фронтов. Точнее об этом можно будет сказать позже", – сказала представительница Укргидрометцентра.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog.com

Погода в Украине

Ранее Главред рассказывал, какой будет погода в Украине на неделю. На территории нашего государства температура воздуха резко взлетит вверх. Но жарко и засушливо будет не везде – ряд областей накроют ливни.

Также сообщалось, что Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

Погода в Украине на осень-2023

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью 2023 год. Теплая погода еще будет сохраняться в сентябре, однако уже в октябре будет существенное похолодание. В этот осенний период, который уже приближается, стоит быть готовыми к ранним заморозкам.

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