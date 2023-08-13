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Ударит невероятная жара, 5 областей будет заливать дождями: погода в Украине на неделю

Алёна Воронина
13 августа 2023, 14:08 обновлено 13 августа, 14:12
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На территории нашего государства температура воздуха резко взлетит вверх. Но жарко и засушливо будет не везде – ряд областей накроют ливни.

Дождь, ливень, гроза
Погода в Украине – в 5 областях будут лить дожди/ unsplash.com

Погода в Украине резко станет еще более жаркой, чем сейчас. Уже с понедельника, 14 августа, воздух разогреется до +30 градусов и более.

Самые высокие температуры в начале недели ожидаются на севере и юге Украины, но очень скоро эти показатели выровняются по всей территории нашего государства. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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Согласно данным на ближайшие 5 дней с понедельника 14 августа по пятницу 18 августа, дождей стоит ожидать с 16 августа и только в западных областях.

Погода в Украине 14 августа

Согласно данным Укргидрометцентра, по всей Украине в понедельник, 14 августа, будет солнечно, лишь местами немного облачно. Температура воздуха на территории нашего государства днем будет колебаться от +27 до +31 градуса, а ночью – от +12 до +18 градусов. При этом самые высокие температуры ожидаются на востоке на юге Украины.

Осадков не ожидается.

Погода в Украине на неделю
Погода в Украине 14 августа/ Укргидрометцентр

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Киеве на Маковея будет солнечно и жарко, воздух разогреется уже до +30 градусов.

"Маковей открывает жаркую неделю в Украине. Всё же согласитесь – слишком много жары не было этим летом. Поэтому атмосфера решила сбалансировать эту синоптическую несправедливость", – отметила Диденко.

Погода в Украине 15 августа

Во вторник, 15 августа, температура воздуха днем будет колебаться от +27 до +32 градусов, а ночью – от +15 до +22. Будет небольшая облачность, но осадков не ожидается.

Погода в Украине на неделю
Погода в Украине 15 августа/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 16 августа

В среду, 16 августа, температура воздуха останется почти такой же, как и в предыдущий день. В дневной период будет жарко – от +27 до +33 градусов, а ночью столбик термометра будет показывать от +15 до +22 градусов.

Большого количества осадков в этот день не ожидается. Почти во всех областях не будет дождей, осадки будут только в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Погода в Украине на неделю
Погода в Украине 16 августа/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 17 августа

В четверг, 17 августа, температура воздуха также не претерпит существенных изменений и останется такой же, как и в предыдущий день. Днем она будет колебаться от +28 до +33 градусов, а ночью – от +16 до +22 градусов.

Погода будет жарче. Но при этом в некоторых областях не обойдется без дождей. Так, осадков следует ожидать на западе Украины – в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях. На остальной территории Украины осадков не ожидается.

Погода в Украине на неделю
Погода в Украине 17 августа/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 18 августа

В пятницу, 18 августа, температура воздуха составит днем от +28 до +33 градусов, ночью – от +15 до +22 градусов.

Почти на всей территории Украины будет солнечно, только на западе небо затянет облаками и выпадут дожди. Осадков следует ожидать в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Погода в Украине на неделю
Погода в Украине 18 августа/ Укргидрометцентр

Погода в Украине

Напомним, ранее синоптик сказала, когда Украину накроет невыносимая жара и раскалит до +37 градусов. Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко. В следующие выходные, 19-20 августа, столбики термометров снова перевалят за +30. Кое-где температура воздуха будет достигать даже +35...+37 градусов.

Также сообщалось, что геомагнитный шторм обрушился на Украину. Сильная магнитная буря очень затянулась и продлится всю неделю.

Погода в Украине на осень-2023

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью 2023 год. Теплая погода еще будет сохраняться в сентябре, однако уже в октябре будет существенное похолодание. В этот осенний период, который уже приближается, стоит быть готовыми к ранним заморозкам.

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