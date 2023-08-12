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Распечет до +37: синоптик сказала, когда Украину накроет невыносимая жара

Алёна Воронина
12 августа 2023, 12:05 обновлено 12 августа, 12:08
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Лето еще не сдает своих позиций, и погода в Украине совсем скоро отметится новыми жаркими сюрпризами.

Погода, подсолнухи
Погода в Украине снова резко станет жаркой – распечет до +30...+ 37 градусов/ Unsplash

Погода в Украине скоро снова резко изменится. В следующие выходные, 19-20 августа, столбики термометров снова перевалят за +30.

Кое-где температура воздуха будет достигать даже +35...+37 градусов. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

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Она отмечает, что по-настоящему жаркая погода начнется с понедельника, 14 августа.

"С понедельника лето опомнится и организует снова жару и солнечную погоду. И в следующие выходные, 19-20 августа, столбики термометров снова перемахнут через атмосферный забор в сторону градусных 30-ток", – сообщила Диденко.

В то же время синоптик отметила, что максимальные температуры воздуха захватят наше государство не только в следующие выходные, но еще и немного раньше – во второй половине следующей недели в Украине ожидается +30+35, на юге и востоке до +35+37 градусов.

Погода в Украине на два недели
Погода в Украине на две недели/ meteoprog.com

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что погода в Украине 12 августа внезапно станет еще прохладнее, чем была. В некоторых областях сохранится теплая погода. В этот день на Левобережье Украины будут грозы. Некоторые области нашего государства накроет 10-градусная холодина. Холоднее всего будет на территории Львовской области.

Также сообщалось, что геомагнитный шторм обрушился на Украину. Сильная магнитная буря очень затянулась и продлится всю неделю.

Погода в Украине на осень-2023

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью 2023 год. Теплая погода еще будет сохраняться в сентябре, однако уже в октябре будет существенное похолодание. В этот осенний период, который уже приближается, стоит быть готовыми к ранним заморозкам.

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