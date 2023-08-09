Штормит уже третий день: в Украине затягивается очень сильная магнитная буря

Сила магнитной бури достигает уже почти семи баллов. Своего пика буря достигла на почти 8-бальном уровне.

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Украину очень сильная магнитная буря / фото: pexels

Магнитная буря в Украине очень затягивается. Она достигла высокой мощности и пока не становится слабее. Об этом сообщает meteoagent.

Мощная магнитная буря накрыла страну еще 7 августа. Тогда ее сила достигла почти 6 баллов. На следующий день, 8 августа, буря стала почти 8-бальной, что стало её пиком.

Сегодня, 9 августа, сила шторма уменьшилась на 1 балл и достигла почти 7-ми баллов. Однако не стоит ожидать, что буря идет на спад, так как уже завтра, 10 августа, она останется на таком же уровне.

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Ожидается, что лишь после этого мощность бури пойдет на спад.

Украину накрыла мощная магнитная буря / фото: meteoagent

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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