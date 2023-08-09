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Штормит уже третий день: в Украине затягивается очень сильная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
9 августа 2023, 20:07 обновлено 9 августа, 20:07
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Сила магнитной бури достигает уже почти семи баллов. Своего пика буря достигла на почти 8-бальном уровне.
солнце, погода, магнитная буря
Украину очень сильная магнитная буря / фото: pexels

Магнитная буря в Украине очень затягивается. Она достигла высокой мощности и пока не становится слабее. Об этом сообщает meteoagent.

Мощная магнитная буря накрыла страну еще 7 августа. Тогда ее сила достигла почти 6 баллов. На следующий день, 8 августа, буря стала почти 8-бальной, что стало её пиком.

Сегодня, 9 августа, сила шторма уменьшилась на 1 балл и достигла почти 7-ми баллов. Однако не стоит ожидать, что буря идет на спад, так как уже завтра, 10 августа, она останется на таком же уровне.

видео дня

Ожидается, что лишь после этого мощность бури пойдет на спад.

магнитные бури
Украину накрыла мощная магнитная буря / фото: meteoagent

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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