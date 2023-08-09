Зальет дождями и ударит +12: в какие регионы Украины ворвется непогода

Холоднее всего 10 августа будет на территории западных областей.

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Прогноз погоды в Украине 10 августа / фото: pexels

Погода в Украине 10 августа внезапно станет прохладной. Однако в некоторых областях сохранятся жаркие температуры воздуха. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В некоторых областях синоптики объявили І уровень опасности из-за ожидаемых гроз.

Прогноз погоды в Украине 10 августа / фото: meteoprog

Погода на 10 августа

В Украине 10 августа будет переменная облачность. Ночью осадков не будет, однако днем синоптики прогнозируют грозовые дожди. Их ожидают в восточных, юго-восточных и Полтавской областях.

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Ветер в этот день будет северо-восточным, а его скорость будет достигать 5-10 м/с.

"Температура ночью 10-15°, днем 22-27°, в западных областях 19-24°; в южной и восточной частях ночью 15-20°, днем 25-30°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине 10 августа / фото: ventusky

Температура опустится до +12

По данным meteoprog, 10 августа температура в Украине опустится до 12 градусов тепла. Холоднее всего в этот день будет на территории Львовской области. В то же время солнце раскалит Луганскую и Донецкую области вплоть до 34 градусов тепла, что делает их самыми горячими регионами.

Прогноз погоды в Украине 10 августа / фото: meteoprog

Погода 10 августа в Киеве

Погода в Киеве 10 августа будет переменчивой и без осадков. В этот день ожидается северо-восточный ветер, скорость которого будет достигать 5-10 м/с.

"Температура ночью 10-15°, днем 22-27°; по Киеву ночью 12-14°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода на август в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом 2023. Оказалось, что август в столице будет самым холодным из трех летних месяцев. Максимальная температура воздуха днем составит +28 градусов, а минимальная температура в столице ночью - 13 градусов. Самым теплым днем августа станет 21 число, а самым холодным – 14 августа.

Позже синоптики рассказали, какой будет погода в последний месяц лета. В первые дни августа (1-2 числа) будет преобладать поле высокого давления. Осадков в этот период не ожидается, начнется настоящая жара.

В Укргидрометцентре сообщили, что в августе будет настоящая холодина, не следует ожидать жаркой погоды. Средние месячная температура ожидается всего 20-25 градусов тепла.

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