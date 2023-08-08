В Украину ворвется холодина: резко похолодает до +9 градусов

Ниже всего столбик термометра упадет в некоторых западных областях. Кое-где будут дожди и грозы.

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Погода в Украине 9 августа - резко похолодает до +9 градусов/ unsplash

Погода в Украине 9 августа станет существенно холоднее по сравнению с прошлыми днями. На некоторые области налетят дожди, кое-где даже грозы.

На части территории нашего государства температура ночью резко опустится даже до +9 градусов. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

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Погода в Украине 9 августа

Синоптики отмечают, что в среду, 9 августа, в Украине будет переменная облачность.

Ночью и утром кратковременные дожди могут быть в большинстве северных, центральных и в Харьковской областях. Днем дожди ожидаются на Волыни и Львовщине. Кое-где в упомянутых регионах возможны грозы. На остальных территориях осадков не будет.

"Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°; в юго-восточной части ночью 15-20°, днем 25-30°", – рассказали в Укргидрометцентре.

Температура опустится до +9 градусов

Согласно данным meteoprog, 9 августа температура воздуха больше всего опустится в западных, северных и центральных областях Украины. Так, во Львовской и Житомирской областях ночью будет только +9 градусов, а в Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Винницкой областях ночью она составит +10 градусов.

Самая высокая ночная температура будет на востоке – на Луганщине она составит +21 градус, на Харьковщине +17, на Сумщине +15, а в центральных областях от +12 до +14.

Днем самая низкая температура воздуха будет также на западе Украины – она составит от +22 до +26 градусов. Самая высокая дневная температура воздуха будет на востоке – от +24 до +33 градусов.

Погода в Украине 9 августа/ meteoprog

Погода в Киеве 9 августа

В Киеве 9 августа ожидается переменная облачность, ночью возможен небольшой дождь, сообщает сайт meteoprog.

Несмотря на ночной дождь, больше в течение дня осадков не прогнозируется. Весь день будет солнечная погода. Облака в небе можно будет увидеть только утром.

"Температура воздуха ночью будет +15...+16°С, а днем столбики термометров поднимутся до +23°С. Ветер северо-западный, 4-5 м/с", – говорится в сообщении.

Погода в Киеве на неделю/ meteoprog

Погода в Украине на осень-2023

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью 2023 год. Теплая погода еще будет сохраняться в сентябре, однако уже в октябре будет существенное похолодание. В этот осенний период, который уже приближается, стоит быть готовыми к ранним заморозкам.

Магнитные бури в Украине

Ранее сообщалось, что Украину накроет 8-балльный магнитный шторм. В Украине только закончилась одна магнитная буря, после которой сразу начнется вторая.

После этого стало известно, что 8-балльная магнитная буря в Украине затягивается. 8 августа мощность бури вырастет сразу на 2 единицы и будет достигать почти 8 баллов. Ожидается, что 9 августа сила бури упадет до 4 баллов, после чего снизится до минимума.

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