Ворвется сильное пекло: Украину накроет мощная жарища под +40

Во вторую декаду августа, в Украине будет меньше осадков, по предварительным расчетам.

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Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни вновь будет жаркой. Как сообщают синоптики, адская жара вернется, однако во вторую декаду месяца будет меньше осадков и на короткий период столбики термометров могут достигать +30 тепла.

Как сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, начиная с 13-14 августа осадков станет меньше, и в дневные часы столбики термометров могут достигать +30 и выше в большинстве регионов, а не только на юге и востоке. Однако такой период будет не длительным – 3-5 дней.

"С 13 августа больше будет преобладать поле высокого давления, то есть антициклональный характер погоды. Поэтому во вторую декаду, скорее всего, будет меньше осадков, по предварительным расчетам, которые есть на сегодняшний день. И, соответственно, немного выше будут значения температур", - отметила она.

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Карта погоды / meteoprog.com

Погода в сентябре в Украине

Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что в первые дни сентября нас еще будет радовать летнее тепло. Но через несколько дней резко похолодает, начнутся осадки и сильные порывы ветра.

Такая плохая погода будет держаться недолго, и уже во второй половине первой декады сентября снова потеплеет и не будет осадков. Так начнется первое бабье лето, которое будет довольно коротким.

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