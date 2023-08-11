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Украину накрывает 10-градусная холодина: в каких регионах будут лить дожди

Ангелина Подвысоцкая
11 августа 2023, 19:00
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Холоднее всего будет на территории Львовской области. В некоторых регионах страны прогнозируют дожди с грозами и сильный ветер.
гроза, погода
Прогноз погоды в Украине 12 августа / фото: pexels

Погода в Украине 12 августа внезапно станет еще прохладнее, чем была. В некоторых областях сохранятся теплая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день на Левобережье Украины будут грозы. На территории Черниговской, Полтавской и Сумской областей прогнозируют сильные дожди. В отдельных районах будет град и шквалы. Синоптики предупреждают о сильном ветре, скорость которого достигнет 15-20 м/с. В Укргидрометцентре объявили І уровень опасности.

погода 12 августа
Прогноз погоды в Украине 12 августа / фото: ventusky

Погода на 12 августа

В Украине 12 августа будет облачно с прояснениями. На территории большинства областей осадков не прогнозируют. Там будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

видео дня

"Температура в южной части, восточных, большинстве центральных областей ночью 15 - 20°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 11-16°, днем 19-24°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 14-19°", - говорится в сообщении.

погода 12 августа
Прогноз погоды в Украине 12 августа / фото: ventusky

Температура опустится до +10

По данным meteoprog, 12 августа температура в Украине опустится до 10 градусов тепла. Холоднее всего в этот день будет на территории Львовской области. Всего на один градус теплее будет на территории Волынской, Хмельницкой и Житомирской областей.

Теплее всего в этот день будет в Луганской, Николаевской и Херсонской областях. Там территория воздуха повысится до 30 градусов тепла.

погода 12 августа
Прогноз погоды в Украине 12 августа / фото: meteoprog

Погода 12 августа в Киеве

В Киеве 12 августа будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер в этот день будет северо-западный. Его скорость будет достигать 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 19-24°; в Киеве ночью 14-16°, днем 22-24°", - говорится в сообщении.

погода 12 августа
Прогноз погоды в Украине 12 августа / фото: meteoprog

Погода на август в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом 2023. Оказалось, что август в столице будет самым холодным из трех летних месяцев. Максимальная температура воздуха днем составит +28 градусов, а минимальная температура в столице ночью - 13 градусов. Самым теплым днем августа станет 21 число, а самым холодным – 14 августа.

Позже синоптики рассказали, какой будет погода в последний месяц лета. В первые дни августа (1-2 числа) будет преобладать поле высокого давления. Осадков в этот период не ожидается, начнется настоящая жара.

В Укргидрометцентре сообщили, что в августе будет настоящая холодина, не следует ожидать жаркой погоды. Средние месячная температура ожидается всего 20-25 градусов тепла.

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