В Украине температура воздуха рванет до +30: какие регионы снова накроет жара

Дожди в ближайшие дни будут постепенно отходить на второй план. А с уходом дождей придет потепление – погода в Украине существенно улучшится.

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Погода в Украине – температура воздуха рванет до +30/ Unsplash

Погода в Украине существенно изменится в ближайшие дни. На большей части территории нашего государства прекратятся осадки. Ближе к выходным на смену балтийскому циклону "Zacharias" придет новый антициклон.

Поле повышенного давления вызовет повышение температуры воздуха. Таким прогнозом поделился кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.ua.

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Самые высокие температуры ожидаются преимущественно на востоке нашего государства. Дожди еще возможны в пятницу, 11 августа – но только в западных и северных областях и на крайнем востоке.

Погода в Украине 11 августа

В пятницу, 11 августа, возможны осадки на западе и севере Украины, а также на крайнем востоке. Дожди будут небольшими, местами умеренными, но в некоторых местах возможны также грозы.

Ночью температура воздуха составит от +12 до +17°С, днем на Левобережье столбики термометров будут показывать отметки от +24 до +29°С, на остальной части страны ожидается от +18 до +23°С. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 12 августа

В субботу, 12 августа существенных осадков в нашем государстве не ожидается. Небольшие кратковременные дожди кое-где могут пройти только в северных областях – их стоит ожидать днем.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах от +12 до +17°С, днем столбики термометров поднимутся до +23...+28°С, в Приазовье потеплеет до +30°С. Ветер западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 13 августа

В воскресенье, 13 августа, по всей территории нашего государства будет преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха будет оставаться в пределах от +13 до +18°С, днем воздух прогреется до +25...+30°С. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине на неделю/ meteoprog.com

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в некоторые регионы Украины ворвется непогода. Погода в Украине 10 августа внезапно станет прохладной. Однако в некоторых областях сохранятся жаркие температуры воздуха.

Напомним, в Украине затягивается очень сильная магнитная буря. Сила магнитной бури достигает уже почти семи баллов. Своего пика буря достигла на почти 8-балльном уровне.

Погода в Украине на осень-2023

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью 2023 год. Теплая погода еще будет сохраняться в сентябре, однако уже в октябре будет существенное похолодание. В этот осенний период, который уже приближается, стоит быть готовыми к ранним заморозкам.

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