Сильнейшая магнитная буря продлится почти неделю: в Украине не отступает шторм

Магнитная буря в Украине очень затянулась и продлиться всю неделю. Сейчас её мощность достигает почти 7-ми баллов. Об этом сообщает meteoagent.
Мощная магнитная буря накрыла страну еще 7 августа. Тогда ее сила достигла почти 6 баллов. На следующий день, 8 августа, буря стала почти 8-бальной и это стало пиком ее мощности.
В среду, 9 августа, сила шторма уменьшилась на 1 балл и достигла почти 7-ми баллов. Уже сегодня, 10 августа, также осталась на уровне почти 7-ми баллов. Такой же показатель ожидается и 11 августа.
Ожидается, что лишь 12 августа солнечный шторм опустится до почти 5-бального уровня и лишь после этого пойдет на спад.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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