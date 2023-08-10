Сильнейшая магнитная буря продлится почти неделю: в Украине не отступает шторм

Пиковая мощность магнитной бури 8 августа достигла почти 8-ми баллов.

https://glavred.info/synoptic/silneyshaya-magnitnaya-burya-prodlitsya-pochti-nedelyu-v-ukraine-ne-otstupaet-shtorm-10492411.html Ссылка скопирована

Украину накрыла затяжная магнитная буря / фото: pexels

Магнитная буря в Украине очень затянулась и продлиться всю неделю. Сейчас её мощность достигает почти 7-ми баллов. Об этом сообщает meteoagent.

Мощная магнитная буря накрыла страну еще 7 августа. Тогда ее сила достигла почти 6 баллов. На следующий день, 8 августа, буря стала почти 8-бальной и это стало пиком ее мощности.

В среду, 9 августа, сила шторма уменьшилась на 1 балл и достигла почти 7-ми баллов. Уже сегодня, 10 августа, также осталась на уровне почти 7-ми баллов. Такой же показатель ожидается и 11 августа.

видео дня

Ожидается, что лишь 12 августа солнечный шторм опустится до почти 5-бального уровня и лишь после этого пойдет на спад.

Украину накрыла затяжная магнитная буря / фото: meteoagent

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Другие новости: