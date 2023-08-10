В Украину ворвется сильный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

В западных областях Украины температура воздуха опустится до +12 градусов тепла. Украину накроют грозовые дожди.

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Прогноз погоды в Украине 11 августа / фото: pexels

Погода в Украине 11 августа внезапно станет прохладной. Однако в некоторых областях сохранятся жаркие температуры воздуха. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день синоптики объявили І уровень опасности из-за сильных гроз во всех областях Украины, кроме Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей. На Левобережье 11 августа ожидаются град и шквалы 15-20 м/с. Значительные дожди ожидают также в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Однако в Киевской области ожидают значительную пожарную опасность.

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Прогноз погоды в Украине 11 августа / фото: ventusky

Погода на 11 августа

Погода в Украине 11 августа будет облачной с прояснениями. Ветер будет преимущественно северным и будет достигать 7-12 м/с. Только в восточных областях направление ветра будет восточным.

"Температура ночью 12-17°, в восточных и южных областях 17-22°; днем 21-26°, на востоке страны и в Одесской области до 29°", - говорится в сообщении.

Температура опустится до +12

По данным meteoprog, 11 августа температура в Украине опустится до 12 градусов тепла. Холоднее всего в этот день будет на территории Львовской и Житомирской областей. В то же время жарко будет в Луганской и Донецкой областях. Там температура воздуха повысится до +32 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 11 августа / фото: meteoprog

Погода 11 августа в Киеве

Погода в Киеве 11 августа будет облачной. Однако ожидаются прояснения, осадков не прогнозируют. В этот день ожидается северный ветер, скорость которого будет достигать 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 12-17°, днем 21-26°; в Киеве ночью 14-16°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 11 августа / фото: meteoprog

Погода на август в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом 2023. Оказалось, что август в столице будет самым холодным из трех летних месяцев. Максимальная температура воздуха днем составит +28 градусов, а минимальная температура в столице ночью - 13 градусов. Самым теплым днем августа станет 21 число, а самым холодным – 14 августа.

Позже синоптики рассказали, какой будет погода в последний месяц лета. В первые дни августа (1-2 числа) будет преобладать поле высокого давления. Осадков в этот период не ожидается, начнется настоящая жара.

В Укргидрометцентре сообщили, что в августе будет настоящая холодина, не следует ожидать жаркой погоды. Средние месячная температура ожидается всего 20-25 градусов тепла.

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