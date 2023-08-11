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Геомагнитный шторм обрушился на Украину: когда буря закончится

Ангелина Подвысоцкая
11 августа 2023, 20:30
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Сильная магнитная буря очень затянулась и продлится всю неделю.
солнце, погода, магнитная буря
Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: pexels

Магнитная буря в Украине затянулась на всю неделю. Сейчас её мощность достигает почти 7-ми баллов. Об этом сообщает meteoagent.

Мощная магнитная буря накрыла страну еще 7 августа. Тогда ее сила достигла почти 6 баллов. На следующий день, 8 августа, буря опустилась до 4-бальной отметки.

Однако уже в среду, 9 августа, сила шторма серьезно увеличилась и достигла почти 7-ми баллов. Уже 10 августа буря также осталась на уровне почти 7-ми баллов. Такой же показатель продержался и сегодня, 11 августа.

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Ожидается, что лишь 12 августа солнечный шторм опустится до почти 5-бального уровня. Такая же мощность будет и 13 августа. Лишь после этого буря может достигнуть минимума.

магнитная буря
В Украине сильно затянулась магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло десять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С8,33. Специалисты считают, что 12 августа могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 33 солнечных пятна.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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