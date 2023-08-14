Загадка, которую не разгадают даже гении: нужно найти скрытую девушку на картинке

Даже самые внимательные будут хвататься за голову, ведь заметить скрытого человека будет непросто.

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Нужно найти скрытую девушку на картинке за 12 секунд/ коллаж: Главред, фото: Fresherslive, ua.depositphotos.com

Решение головоломок и оптических иллюзий не позволяет мозгу расслабляться и постоянно держит его в тонусе. Такие загадки помогут как настроиться на рабочий день, так и расслабиться после него, ведь мозгу понравится переключиться на интересное задание и отвлечься от ежедневных проблем. Следующая загадка имеет высокий уровень сложности – нужно будет найти хорошо спрятанную девушку на картинке.

На разгадывание загадки дается всего 12 секунд, пишет Fresherslive. Поэтому не стоит терять время – лучше сразу приступить к выполнению задания.

На фото мы видим корову с двумя желтыми бирками в ушах. На первый взгляд кажется, что никого, кроме животного, на картинке нет. Но это не так. Чтобы увидеть, что же скрывает от нас этот загадочный рисунок, придется хорошо сконцентрироваться.

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Если во время разгадывания загадки вам хочется всё забросить, потому что кажется, что никакой девушки там нет – не поддавайтесь искушению опустить руки. Эта загадка покорится только самым выносливым и настойчивым. Поэтому не стоит сдаваться – продолжайте поиски дальше.

Осмотрите каждый кусочек картинки с максимальной внимательностью, и успех обязательно вам улыбнется. Постарайтесь раздвинуть границы своего восприятия и увидеть, что скрывает от вас эта сложная оптическая иллюзия. Ведь именно в этом и заключается суть оптической иллюзии – то, что вы видите, на самом деле оказывается совсем другим.

Когда завершите выполнять это задание, можете предложить его своим родным и друзьям – возможно, они также захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

Нужно найти скрытую девушку на картинке за 12 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается разгадать загадку, оставляем небольшую подсказку – обратите внимание на одно из ушей коровы и присмотритесь к затемненному месту.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Найти девушку будет сложно/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке для самых внимательных, в которой надо найти черную пантеру и спасти мальчика за 20 секунд. Нужно иметь действительно орлиное зрение, чтобы заметить хищника, подкрадывающегося к ребенку.

Также ранее мы рассказывали о загадке для людей с орлиным взглядом – нужно найти кольцо для принцессы. Отыскать спрятанный предмет на рисунке со сказочным сюжетом будет нелегко, поэтому справятся лишь самые сильные.

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