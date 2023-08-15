Украину накрыла новая магнитная буря: штормить будет целых три дня

Мощность магнитной бури будет достигать почти 5-бального уровня.

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Украину накрыла новая магнитная буря / фото: pexels

Украину накрыла новая магнитная буря. Это произошло практически сразу после того, как закончился предыдущий геомагнитный шторм. Об этом сообщает meteoagent.

Ожидается, что магнитная буря накроет Украину уже завтра, 16 августа. Её мощность будет достигать почти 5 баллов.

Сообщается, что эта магнитная буря может сильно затянуться. По предварительным данным, шторм продлится минимум 3 дня.

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17 и 18 августа магнитная буря будет также на уровне 4 баллов. Однако нельзя исключать, что со временем мощность шторма усилится.

Украину накрыла новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 4 вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С8,99. Специалисты считают, что 16 августа могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 15%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 26 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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