В Украину ворвется невероятная духота: синоптики предупредили об опасности

Жарче всего будет на территории Николаевской, Винницкой и Херсонской областей.

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Прогноз погоды в Украине 16 августа / фото: pexels

Погода в Украине 16 августа станет теплее. Температура воздуха повысится до 32 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день будет чрезвычайный уровень пожарной опасности на территории Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Тернопольской, Ровенской областей и в Крыму.

Прогноз погоды в Украине 16 августа / фото: ventusky

Погода на 16 августа

В Украине 16 августа будет небольшая облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. Однако небольшие кратковременные дожди местами будут в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

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Ожидается, что ветер будет сменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 15-20°, в южной части до 23°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 20-25°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине 16 августа / фото: meteoprog

Температура повысится до +36

По данным meteoprog, 16 августа температура в Украине повысится до 36 градусов тепла. Жарче всего будет на территории Николаевской, Винницкой и Херсонской областей. Всего на 1 градус ниже температура будет на территории Хмельницкой и Житомирской областей.

Холоднее всего будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до 16 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 16 августа / фото: meteoprog

Погода 16 августа в Киеве

Погода в Киеве 16 августа будет без осадков. Синоптики прогнозируют небольшую облачность. В этот день будет ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 15-20°, днем 27-32°; в Киеве ночью 18-20°, днем 30-32°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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