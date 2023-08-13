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На небе даже не будет облаков: Украину накрывает настоящий ад

Ангелина Подвысоцкая
13 августа 2023, 18:30
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Холоднее всего будет в Сумской области, а теплее всего – в Николаевской области.
погода, приметы
Прогноз погоды в Украине 14 августа / фото: pexels

Погода в Украине 14 августа станет теплее. Температура воздуха повысится до 32 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода на 14 августа

В Украине в этот день погода будет немного облачной. Синоптики не прогнозируют осадков 14 августа. В этот день ветер будет западных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 13-18°, на юге до 21°, днем 27-32°", - говорится в сообщении.

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погода 14 августа
Прогноз погоды в Украине 14 августа / фото: meteoprog

Температура повысится до +33

По данным meteoprog, 14 августа температура в Украине повысится до 33 градусов тепла. Жарче всего будет на территории Николаевской области. Всего на 1 градус ниже температура будет на территории Закарпатской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской и Одесской областей.

Холоднее всего будет в Сумской области. Там температура воздуха будет максимум 27 градусов тепла.

погода 14 августа
Прогноз погоды в Украине 14 августа / фото: meteoprog

Погода 14 августа в Киеве

Погода в Киеве 14 августа будет с небольшой облачностью. В этот день осадков не прогнозируют. Ветер будет западным, а его скорость будет достигать 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 13-18°, днем 27-32°; в Киеве ночью 14-16°, днем около 30°", - сообщили в Укргидрометцентре.

погода 14 августа
Прогноз погоды в Украине 14 августа / фото: ventusky

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

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