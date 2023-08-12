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Погода резко изменится: в Украину врывается жара

Ангелина Подвысоцкая
12 августа 2023, 20:06 обновлено 12 августа, 20:20
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Холоднее всего 13 августа будет на территории Сумской области. Там температура воздуха будет 22 градуса тепла.
погода
Прогноз погоды в Украине 13 августа / фото: pexels

Погода в Украине 13 августа внезапно изменится. Температура воздуха станет теплее даже на территории западных областей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода на 13 августа

В Украине 13 августа будет облачная погода. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Однако небольшие дожди могут быть лишь в Черниговской и Сумской областях.

Ветер будет не сильным. Его скорость будет достигать 5-10 м/с.

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"Температура ночью 11-16°, на побережье морей 18-23°; днем 22-27, в восточных и южных частях и на Закарпатье до 30°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 17-22°", - говорится в сообщении.

погода 13 августа
Прогноз погоды в Украине 13 августа / фото: meteoprog

Температура повысится до +31

По данным meteoprog, 13 августа температура в Украине повысится до 31 градуса тепла. Жарче всего будет на территории Львовской, Херсонской и Николаевской областей.

Холоднее всего будет в Сумской области. Там температура воздуха будет максимум 22 градуса тепла.

погода 13 августа
Прогноз погоды в Украине 13 августа / фото: meteoprog

Погода 13 августа в Киеве

В Киеве 13 августа синоптики осадков не прогнозируют. В этот день будет облачная погода. Ветер будет западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 22-27°; в Киеве ночью 14-16°, днем близко 25°", - сообщили в Укргидрометцентре.

погода 13 августа
Прогноз погоды в Украине 13 августа / фото: ventusky

Погода на август в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом 2023. Оказалось, что август в столице будет самым холодным из трех летних месяцев. Максимальная температура воздуха днем составит +28 градусов, а минимальная температура в столице ночью - 13 градусов. Самым теплым днем августа станет 21 число, а самым холодным – 14 августа.

Позже синоптики рассказали, какой будет погода в последний месяц лета. В первые дни августа (1-2 числа) будет преобладать поле высокого давления. Осадков в этот период не ожидается, начнется настоящая жара.

В Укргидрометцентре сообщили, что в августе будет настоящая холодина, не следует ожидать жаркой погоды. Средние месячная температура ожидается всего 20-25 градусов тепла.

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