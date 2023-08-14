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Украину накрывает жесткое пекло: в каких областях будет жарче всего

Ангелина Подвысоцкая
14 августа 2023, 20:05 обновлено 14 августа, 20:10
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15 августа синоптики не прогнозируют осадков. В этот день температура воздуха повысится до 35 градусов тепла.
погода
Прогноз погоды в Украине на 15 августа / фото: pexels

Погода в Украине 15 августа станет теплее. Температура воздуха повысится до 32 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают, что в этот день будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он продержится в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской областях и в Крыму.

погода 15 августа
Прогноз погоды в Украине на 15 августа / фото: ventusky

Погода на 15 августа

В Украине 15 августа будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Также ожидается, что ветер будет восточным и северо-восточным. Его скорость будет достигать 3-8 м/с.

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"Температура ночью 14-19°, в южной части до 23°; днем 28-33°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 22-27°", - говорится в сообщении.

погода 15 августа
Прогноз погоды в Украине на 15 августа / фото: meteoprog

Температура повысится до +35

По данным meteoprog, 15 августа температура в Украине повысится до 35 градусов тепла. Жарче всего будет на территории Винницкой и Житомирской областей. Всего на 1 градус ниже температура будет на территории Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Холоднее всего будет в Ивано-Франковской и Львовской областях. Там температура воздуха опустится до 16 градусов тепла.

погода 15 августа
Прогноз погоды в Украине на 15 августа / фото: meteoprog

Погода 15 августа в Киеве

Погода в Киеве 15 августа будет с небольшой облачностью. Осадков в этот день не прогнозируют. 15-17 августа будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Температура по области ночью 14-19°, днем 28-33°; в Киеве ночью 17-19°, днем 31-33°", - сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

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