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Украину разжарит до +36: регионы накрыло настоящее пекло

Ангелина Подвысоцкая
16 августа 2023, 18:35 обновлено 16 августа, 18:44
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Синоптики прогнозируют кратковременные дожди только на территории западных областей.
погода, приметы
Прогноз погоды в Украине 17 августа / фото: pexels

Погода в Украине 17 августа станет теплее. Температура воздуха повысится до 32 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день будет чрезвычайный уровень пожарной опасности на территории Хмельницкой, Волынской, Тернопольской и Ровенской областей.

погода
Прогноз погоды в Украине 17 августа / фото: meteoprog

Погода на 17 августа

В Украине 17 августа будет небольшая облачность. Синоптики утверждают, что осадков не будет. Кратковременные дожди ожидаются лишь в Карпатском регионе и в большинстве западных областей. Там могут быть грозы.

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Ветер в этот день будет северно-восточным. Его скорость будет достигать 5-10 м/с.

"Температура ночью 15-20°, в южной части до 23°; днем 27-32°", - говорится в сообщении.

погода 17 августа
Прогноз погоды в Украине 17 августа / фото: ventusky

Температура повысится до +36

По данным meteoprog, 17 августа температура в Украине повысится до 36 градусов тепла. Жарче всего будет на территории Николаевской и Херсонской областей. Всего на 2 градуса ниже температура будет на территории Одесской и Запорожской областей.

Холоднее всего будет в Черниговской и Сумской областях. Там температура воздуха опустится до 16 градусов тепла.

погода
Прогноз погоды в Украине 17 августа / фото: meteoprog

Погода 17 августа в Киеве

Погода в Киеве 17 августа будет без осадков. Ожидается, что в этот день будет небольшая облачность. Ветер будет северно-восточным. Его скорость будет 5-10 м/с.

"Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в Киеве ночью 17-19°, днем около 30°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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