Распечет до +38, часть областей накроют грозы: погода в Украине на выходные

Жара в выходные 19-20 августа только усилится. Но существенных осадков ожидать не стоит – дожди и грозы накроют лишь ряд областей.

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Погода в Украине – распечет до +38, часть областей накроют грозы/ Unsplash

Погода в Украине в выходные 19-20 августа снова будет жаркой. При этом температура воздуха даже еще больше поднимется. Жарче всего будет на юге и востоке нашего государства – там столбики термометров днем будут подниматься до +36...+38 градусов.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, сообщает meteoprog. Он отметил, что осадки 19 августа ожидаются только в Карпатах и на Закарпатье, а 20 августа – на западе и севере Украины.

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Погода в Украине 19 августа

В субботу, 19 августа, в Карпатах и на Закарпатье ожидаются кратковременные дожди с грозами, днем местами будут идти ливни в сопровождении града. Однако в других областях существенных осадков не ожидается.

В западных областях ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +14 до +19 градусов, днем от +28 до +33 градусов. В Карпатах ночью от +10 до +15, днем от + 23 до + 28 градусов.

В северных регионах нашего государства будет переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит от +15 до +20 градусов, днем от +28 до +33 градусов.

В центральной части Украины небо не будет затянуто облаками, облака будут одиночные, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от +16 до +21 градуса, днем от +31 до +36 градусов.

В южной части государства ожидается сухая и жаркая погода. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит от +18 до +23 градусов, днем от +32 до +37 градусов.

В восточных областях малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от +15 до +20 градусов, днем от +30 до +35 градусов.

Погода в Украине 19 августа/ meteo.gov.ua

Погода в Украине 20 августа

В воскресенье, 20 августа, в западных областях нашего государства днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет сменных направлений, 3-8 м/с, при грозах он будет порывистый. Температура воздуха ночью составит от +16 до +21 градуса, днем от +29 до +34 градусов.

В северных областях нашего государства также будут локальные грозовые дожди, они пройдут местами ночью и во второй половине дня. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с, при грозах местами будут шквалы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от +17 до +22 градусов, днем от +30 до +35 градусов.

В центральных областях будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит от +18 до +23 градусов, днем от +32 до +37 градусов.

В южных областях солнечная и жаркая погода. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит от +19 до +24 градусов, днем от +33 до +38 градусов.

В восточных областях будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +18 до +23 градусов, днем от +32 до +37 градусов.

Погода в Украине 20 августа/ meteo.gov.ua

Погода в Украине

Ранее синоптики рассказывали, что погода в Украине будет адской ко Дню Независимости. Лишь несколько областей Украины в ближайшие дни накроют дожди и грозы, в других регионах будет сухо и жарко, температура воздуха будет около +30.

Погода в Украине на осень-2023

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью 2023 год. Теплая погода еще будет сохраняться в сентябре, однако уже в октябре будет существенное похолодание. В этот осенний период, который уже приближается, стоит быть готовыми к ранним заморозкам.

Синоптик Вера Балабух из Украинского гидрометеорологического института рассказала, какой будет погода осенью 2023. Даже в октябре и ноябре средняя температура будет выше нормы. А похолодание принесет туманы, морось и заморозки.

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