Текущая жаркая погода продержится до конца августа, хотя температура воздуха будет постепенно снижаться, особенно в ночные часы, считает климатолог.

https://glavred.info/article/zhara-v-45-gradusov-mozhet-stat-normoy-dlya-ukrainy-vera-balabuh-10493902.html Ссылка скопирована

Жара в 45 градусов может стать нормой для Украины - Вера Балабух / Главред

Средняя температура воздуха в течение каждого сезона ежегодно повышается, поэтому Украину уже вскоре могут ждать не только теплые зимы, но и жаркие лета с суховеями и пылевыми бурями вроде тех, что бывают в пустыне. Так же, как и лесные пожары могут стать нормой для украинских широт.

В интервью Главреду кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргми ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух рассказала, когда пройдет жара в Украине, когда начнется бабье лето и какой будет зима 2024.

В течение последней недели в Украине наблюдается ощутимая жара. Как долго она продержится, и что ждет нас осенью - какой она будет?

видео дня

Такая жаркая погода в Украине продержится еще до конца августа, хотя температура воздуха будет постепенно и снижаться. Особенно это будет ощутимо в ночные часы. Что касается прогноза погоды на осень, то по данным ведущих мировых прогностических центров, ожидается, что осень в Украине, вероятно, будет теплой и сухой. Такие погодные условия будут характерны особенно для первой половины осени. Средняя за сезон температура воздуха может быть на 1 градус Цельсия выше по сравнению с последними десятилетиями. Это не означает, что такие аномально высокие температуры будут наблюдаться ежедневно, однако положительные температурные аномалии будут преобладать, особенно на западе страны.

На фоне жары угрожают ли Украине лесные пожары? В целом насколько для наших широт возможны такие экстремальные температуры, которые наблюдались ранее в Европе?

Жаркая, бездождевая погода способствует увеличению пожарной опасности и горимости леса. К сожалению, те погодные условия, которые сейчас наблюдаются и ожидаются по прогнозу, будут способствовать увеличению пожарной опасности, а также возникновению и распространению лесных пожаров.

В этом году, как и в последние годы, мы все чаще слышим о температурных рекордах. Июль 2023 года на планете стал самым теплым за весь период инструментальных наблюдений. В июле в Италии и Греции температура воздуха достигала 47-48 градусов Цельсия, в Китае превысила 52 градуса. Такие температуры стали возможными только благодаря деятельности человека. Как свидетельствуют данные Межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата, такие экстремальные температуры, которые наблюдались в течение последнего десятилетия, невозможны лишь благодаря физико-географическим факторам. Значительный вклад в эти аномалии вносит человек.

Относительно того, возможна ли в Украине температура воздуха 40-45 градусов Цельсия, то к сожалению, вероятность такого явления существует. Мы уже видели, что в последние годы в умеренных широтах северного полушария, на широте Харькова уже наблюдалась температура воздуха выше 45 градусов. Поэтому нельзя исключать, что при определенных синоптических условиях, температура воздуха в Украине также может существенно превысить 40 градусов.

Будет ли подрыв Каховской ГЭС влиять на изменение климата? К чему нам стоит готовиться в ближайшие годы?

В целом водохранилища, в том числе и Каховское, в значительной степени влияют на метеорологические и климатические условия прилегающих территорий. Наличие большой водной поверхности приводит к изменению термического режима территории, режима увлажнения, ветра, повторяемости атмосферных явлений погоды. Такие изменения больше всего проявляются в колебаниях температуры и влажности воздуха, направлении и скорости ветра, условий образования осадков, тумана, гололедно-изморозевых явлений, налипания мокрого снега, конвективных явлений погоды, таких как грозы, ливни, град, шквал, смерч.

Потеря Каховского водохранилища приведет к росту континентальности климата, повышению температуры воздуха весной и в первой половине лета, и как следствие, к смещению начала теплого периода лета, периодов вегетации, активной вегетации и их теплообеспечения, изменится и продолжительность этих периодов. Существенно может измениться и режим увлажнения прилегающих территорий. Наибольшие изменения вероятны в весенне-летний сезон и будут проявляться в уменьшении влагосодержания атмосферы и, соответственно, облачности, количества осадков. Этот регион относится к зоне рискованного земледелия в Украине. Повышение температуры воздуха и увеличение дефицита влаги, на которые накладываются и глобальные изменения климата, могут привести к росту засушливости и опустыниванию значительных территорий региона. Увеличивается риск возникновения пылевых бурь, суховеев, чрезвычайной пожарной опасности.

Нынешнее лето в Украине выдалось довольно прохладным. Это скорее исключение, или можно говорить об определенных изменениях климата, которые привели к этому?

Что касается того, что нынешнее лето в Украине прохладное, то это очень субъективная оценка. Как свидетельствуют инструментальные данные наблюдений за погодой, в июне и июле средняя за месяц температура воздуха в Украине была близкой к норме, а в августе, вероятно, будет выше нормы. Поэтому в целом средняя за лето температура может оказаться выше нормы. При этом следует иметь в виду, что в данном случае сравнение температуры происходит с современной климатической нормой – средними многолетними данными за 1991-2020 гг. Но, в целом, эта климатическая норма изменилась. Лето стало почти на 1,5 градуса Цельсия теплее по сравнению с периодом 1961-1990 годов. Средняя за месяц температура в июне выросла на 1,2 градуса, в июле – на 1,6, а в августе – на 1,7 градусов Цельсия. Поэтому когда мы говорим о том, что в июне и июле средняя за месяц температура воздуха была в пределах нормы, то следует понимать, что она была значительно выше, чем в 80-е и 91-е годы прошлого века.

Когда в Украине начнется бабье лето и сколько оно продлится?

Бабье лето - это кратковременное повышение температуры воздуха, когда ее средние за сутки значения после начала метеорологической осени превышают 15 градусов Цельсия. Пока что у нас продолжается классическое лето и сказать настолько раньше времени, когда начнется и сколько продлится бабье лето, невозможно.

В течение последних лет в Украине фиксируются аномально теплые зимы. Ждут ли Украину экстремальные температуры, которые могут повлиять на непростую зиму, к которой уже сейчас готовят украинцев?

Изменения климата, которые наблюдаются на планете, характерны и для Украины. Повышение температуры воздуха наблюдается в течение всего года, а больше всего – в зимний и летний период. Климатическая норма средней за зиму температуры воздуха повысилась также почти на 1,5 градуса на значительной территории страны, по сравнению с 1961-1990 годами. Наибольшее потепление отмечается в январе, который стал теплее на 2 градуса Цельсия. В последние годы у нас также были аномально теплые зимы, а на некоторых территориях зима длилась одну-две недели.

Тенденции по повышению температуры воздуха сохраняются и в дальнейшем. Кроме того, на атмосферные процессы в зимний период существенно влияет и Южное колебание в Тихом океане. Переход к положительной фазе этого колебания – Эль-Ниньо, который наблюдается с начала лета, будет способствовать повышению температуры воздуха в северном полушарии в зимний период. Однако следует иметь в виду, что хотя средняя за месяц или сезон температура воздуха может быть выше нормы, в течение месяца возможны сильные вторжения арктического воздуха, когда температура воздуха будет опускаться значительно ниже нуля.

Ожидаются ли в этом году ранние первые заморозки?

Заморозки обязательно будут, но когда именно они будут наблюдаться говорить еще рано. О них обязательно предупредят синоптики за 3-5 суток.