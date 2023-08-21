Будет 'зоопарк' истребителей: СМИ раскрыли, какие самолеты получат ВСУ

Советские истребители пока не будут списывать.

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F-16 уже скоро появятся в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Air Force

F-16 станет основным самолетом Воздушных сил Украины, но будет не единственным западным истребителем на вооружении. Несмотря на то, что Швеция пока не подтверждает передачу Украине JAS 39 Gripen, аналитики Defense Express считают, что этот тип самолета таки появится в ВСУ.

Журналисты цитируют представителя Воздушных сил Юрия Игната, который подтвердил, что Запад поставит Gripen Украине, и этот самолет постепенно заменит советскую технику, которую, впрочем, никто не будет списывать.

Сама же унификация парка самолетов может занять много лет, говорится в публикации.

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И МиГ-29, и Су-22 могут списать, только если на вооружении появятся истребители пятого поколения F-35.

По состоянию на 2021 год авиапарк боевой авиации ВСУ состоял из четырех отдельных типов - Су-27, МиГ-29, Су-24 и Су-25.

F-16 и системы ПВО

Накануне была подтверждена передача Украине около 40 истребителей F-16 Нидерландами и 19 - Данией. Швеция же пока не берет обязательств поставить Украине свои Gripen, но уже организует обучение на этих самолетах украинских пилотов.

Известно также о старте учений 70 украинских пилотов на F-16 в Дании. Следующая очередь летчиков будет учиться уже на территории Великобритании.

Стоит отметить, что и ПВО Украины имеет разветвленную систему с интегрированными в нее как советскими средствами, такими как С-300, так и передовыми западными ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS и IRIS-T. А до конца 2024 года Запад обещает "прокачать" украинское небо пятью Patriot.

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