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F-16 ВСУ смогут уничтожать фронтовые самолеты РФ еще до сброса бомб — эксперт

Алексей Тесля
21 августа 2023, 17:57 обновлено 21 августа, 18:07
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Eдинственное, что РФ может противопоставить истребителям F-16, это ЗРК большого радиуса, говорит Александр Коваленко.
Коваленко
Александр Коваленко прокомментировал передачу F-16 Украине / Коллаж: Главред, Фото: Facebook Александр Коваленко, Офис президента

Суммарно Нидерланды и Дания смогут передать Украине чуть более трех боеспособных эскадрилий F-16, заявил военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, есть основания думать, что первые F-16 прибудут в Украину до конца года. Однако эти истребители превосходят самолеты советского образца, из которых состоит нынешний парк украинских Воздушных сил, поскольку у них более мощный радар, позволяющий фиксировать и сопровождать цели на расстоянии до 150 км., подчеркнул он в комментарии изданию The Insider.

Кроме того, американские истребители позволят применять любые ракеты западного производства.

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"Сейчас у нас нет возможности эффективно бороться с планирующими бомбами, которые сбрасывают, например, фронтовые бомбардировщики Су-34, поскольку они даже не заходят в зону действия нашей ПВО, а наша авиация не имеет необходимых авиационных комплексов. Теперь с F-16 мы сможем уничтожать российскую фронтовую авиацию еще до подлета к локациям, где они сбрасывают планирующие бомбы", - пояснил эксперт.

Он уверен в том, что передача F-16 Украине расширяет возможности наносить удары как по сухопутным, так и по воздушным целям РФ.

"Еще можно размещать на истребителях противокорабельные ракетные комплексы и бить по надводным целям. Это означает контроль и в воздухе, и на суше, и в Чёрном море", - не исключил военный эксперт.

По словам Коваленко, единственное, что Россия может противопоставить истребителям F-16, это зенитно-ракетные комплексы большого радиуса, например, С-400, либо истребители Су-35.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

"Если говорить о выполнении боевой задачи, то Су-34 должен выйти на расстояние до 20–30 километров от линии боестолкновения, чтобы сбросить бомбу и нанести удар по позициям на этой линии. Следовательно, даже с учетом буфера безопасности в 20–30 километров, с учетом 20–30 километров по ту сторону линии боестолкновения, мы имеем возможность уничтожить Су-34 еще до подлета к локации сброса бомбы. Думаю, F-16 будут использовать с учетом всех этих параметров", - добавил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ранее в РФ закатили истерику и пригрозили "новыми жертвами" из-за F-16 для Украины. Передача Данией 19 истребителей F-16 Украине якобы ведет к эскалации войны, заявил Владимир Барбин.

Напомним, в Дании поставили условие: F-16 ВСУ могут использовать только на своей территории. Украина сможет использовать истребители F-16, которые Дания пообещала передать ВСУ, только на своей территории. Такое заявление сделал министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

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