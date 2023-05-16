Первый итальянско-французский ЗРК SAMP/T уже в Украине - La Stampa

Первый итальянско-французский зенитно-ракетный комплекс SAMP/T, который является системой противовоздушной обороны дальнего действия, уже прибыл в Украину.
Как сообщает итальянское издание La Stampa, его обслуживанием будут заниматься 20 местных специалистов.
Противоракетная система обороны SAMP/T предназначена для защиты поля боя и важных объектов от крылатых ракет, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов и тактических баллистических ракет.
SAMP/T может уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения – до 25 км.
Смотрите видео, как работает ЗРК SAMP/T:
ЗРК SAMP/T для Украины
В январе в Италии правительство приняло решение о передаче Украине батареи зенитно-ракетного комплекса SAMP/T, которая способна сбивать баллистические ракеты. "Зеленый свет" был дан по указанию премьер-министра Джорджии Мелони.
Также сообщалось, что вместе с комплексом противовоздушной обороны SAMP/T Украина получит 700 зенитных ракет. Такое решение было принято Италией и Францией.
Системы SAMP-T - что о них известно
Комплексы ПВО SAMP-T – лучшая военная техника Франции и Германии в области противовоздушной и противоракетной обороны (ПРО).
Разработчиком и производителем комплекса является европейский консорциум Eurosam.
В состав комплекса SAMP-T входят:
- многофункциональная РЛС типа Thompson-CSF ARABEL с фазированной антенной решеткой;
- кабина боевого управления — FCU ( Fire Control Unit ), в которой размещается аппаратура системы управления, обрабатывающая всю информацию о воздушной обстановке в режиме реального времени, а также две консоли системы отображения;
- ракеты "Aster-30";
- самоходные пусковые установки вертикального старта на автомобильном шасси Astra/Iveco или Renault-TRM-10000 (колесная формула 8х8) с пусковыми модулями на 8 боеготовых ракет в транспортно-пусковых контейнерах.
Установки могут серьезно усилить защиту воздушного пространства Украины – они способны сбивать цели в воздухе на дальности более 100 километров и могут перехватывать даже баллистические ракеты.
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