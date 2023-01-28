ЗРК SAMP-T для Украины: Италия и Франция купят 700 зенитных ракет

Вместе с комплексом противовоздушной обороны SAMP-T Украина получит 700 зенитных ракет.
Такое решение было принято Италией и Францией, которые готовятся передать Украине комплекс ПВО, сообщает французское издание l'Opinion.
Издание уточняет, что эта тема обсуждалась на встрече министра обороны Франции Себастьяна Лекорню с итальянским коллегой Гвидо Крозетто.
По данным издания, главы минобороны двух стран обсудили передачу Украине ЗРК SAMP-T, известный как Mamba.
Кроме того, главы МО Италии и ФРанции договорились закупить для Украины 700 зенитных ракет Aster-30 на сумму около 2 млрд евро.
Отмечается, что французский министр подтвердил визит в Рим, а также то, что среди тем переговоров была Украина.
"Сегодня в Риме мы согласовали совместное намерение продолжать поддерживать Украину, защищать Средиземное море от новых угроз и увеличивать наши совместные производственные мощности, в том числе в сфере противовоздушной обороны", - написал Себастьян Лекорню в Twitter.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден 21 декабря поручил Госдепартаменту предоставить военную помощь Украине на сумму 1 млрд долларов. Также Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил, что Минобороны США предоставит Украине помощь еще на 850 млн долларов. По его словам, в новый пакет войдут системы противовоздушной обороны Patriot.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине развернут американские зенитные ракетные системы Patriot в максимально сжатые сроки, уже происходит подготовка к передаче этих ЗРК нашему государству.
Канада передаст Украине мощный комплекс противовоздушной обороны NASAMS. Эту зенитно-ракетную систему закупят у США специально для ВСУ. Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд.
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