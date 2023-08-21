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В ВСУ рассказали, какое количество F-16 кардинально изменит ситуацию в небе

Алина Дембицкая
21 августа 2023, 17:40 обновлено 21 августа, 17:40
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Истребители F-16 многоцелевые, поэтому, в частности, могут поражать самолеты, наземные цели и тылы российской армии, подчеркнул Юрий Игнат.
Юрий Игнат, F-16
Игнат рассказал, какое количество F-16 изменит ситуацию в небе / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, armyinform.com.ua

Для обновления устаревшего авиационного парка Украине нужно 128 американских истребителей F-16.Такое количество прописано в видении Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода".

Как отметил Игнат, из такого количества самолетов можно создать около четырех авиационных бригад.

"На это число (128 самолетов, - ред.) мы и опираемся. Понятно, что война может внести свои коррективы. Но примерно 100 самолетов действительно нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы", - подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.

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По его словам, эти истребители многоцелевые, поэтому, в частности, могут поражать самолеты, наземные цели и тылы российской армии.

Передача F-16 Украине

Как сообщал Главред, 20 августа президент Владимир Зеленский объявил, что Украина получит 42 самолета F-16. Эти истребители обязались передать Нидерланды.

Впоследствии стало известно, что Дания передаст Украине 19 самолетов F-16. Как отметила заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, первые 6 истребителей появятся в Украине уже к Новому году. Еще 8 самолетов отправят в 2024 году, а остальные 5 – в 2025 году.

После этого в РФ закатили истерику и пригрозили "новыми жертвами". Посол России в Дании Владимир Барбин грезит, что Дания, прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определять условия мира, "стремится не оставить Украине другого выбора, кроме продолжения военного противоборства с Россией".

Недавно в Воздушных силах объяснили, как F-16 изменят ход войны. По словам Юрия Игната, F-16 способны изменить ход событий. Они способны обеспечить Украине то, что сегодня нужно больше всего – преимущество в воздухе на оккупированных территориях.

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